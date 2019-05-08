نتيجة اللوتري الأمريكي للهجرة العشوائية 2020 عبر الرابط الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية

هل أنت ممن تقدم للحصول على فرصة العمل والإقامة داخل الولايات المتحدة، وذلك عبر التقديم من خلال برنامج فيزا التنوع الأمريكية أو برنامج الهجرة العشوائية الأمريكية ” اللوتري ” أو ما يًطلق عليه الجرين كارد للعام 2020، إذا كنت كذلك فأنت بحاجة إلى الحصول على نتيجة الهجرة العشوائية الآن .

وبالفعل وبالتوقيت المحلي للولايات المتحدة الأمريكية من ظهر اليوم 7 مايو 2019 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ظهرت نتيجة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة للعام 2020 ونحن بدورنا وعبر هذا التحقيق سوف نقدم لك خطوات التعرف على نتيجة قرعة الهجرة العشوائية، وذلك من خلال الرابط الرسمي الذي خصصته وزارة الخارجية الأمريكية تحت إشراف مُباشر من دائرة الهجرة لهذا الغرض تحديدا ً .

رابط الحصول على نتيجة الهجرة العشوائية 2020

بداية عليك أن تدرك، عدة حقائق هامة حول هجرة التنوع الأمريكية، أو ما يُطلق عليه الجرين كارد أو اللوتري للهجرة العشوائية للولايات المتحدة، وهي أن برنامج الهجرة العشوائية هي إسم على مُسمى حيث يتم اختيار الفائزين بفرصة العمل والإقامة داخل الولايات المتحدة ضمن البرنامج عشوائياً عن طريق الكمبيوتر .

وعدد الحاصلين على فرصة الإقامة بالولايات المتحدة عبر برنامج الهجرة العشوائية يصل إلى 53 ألف فائز كل عام من عدد من الدول التي يجب أن تكن مؤهلة لبرنامج الهجرة العشوائية وفق شروط كل عام من قبل دائرة الهجرة بوزارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية .

ونأتي الآن إلى الجزء الأهم والمنتظر من قبل كل مُتقدم للفوز بفرصة العمل والإقامة داخل الولايات المتحدة عبر اللوتري ونتائج القرعة، وهو كيف تتعرف على النتيجة، والإجابة عبر زيارة الرابط الرسمي من هنا وإتباع الخطوات وإكمال البيانات المطلوبة لكي تتحصل على النتيجة .