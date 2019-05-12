نتيجة اللوتري الأمريكي 2020..تعرف عليها بالخطوات dvlottery.state.gov

عدد كبير من الأشخاص يبحثون عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2020 ولمن لا يعرف معني اللوتري الأمريكي هو بكل بساطة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية، وفي الفترة الأخيرة زاد البحث عن هذا الموضوع بالتحديد، فهناك عدد كبير من المواطنين في مصر والوطن العربي قاموا بالتقديم عبر الأنترنت للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الهجرة هي هجرة عشوائية بمعني يتم أختيار الفائزين بشكل عشوائي، ومن هنا يقدم لكم موقع كلمة دوت أورج خطوات الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكية 2020.

نتيجة اللوتري الأمريكي 2020

قام مصدر مسئول يعمل بوزارة الخارجية الأمريكية بالإعلان عن موعد نتيجة اللوتري الأمريكية 2020 بأنها سوف تظهر خلال شهر مايو الحالي ومن هنا سوف يتم إعلان أسماء الفائزين بهذه القرعة العشوائية للسفر والإقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، وسوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكية 2020 وذلك عبر الدخول إلى موقع وزارة الخارجية الأمريكية، وعند الدخول إلى الموقع يمكنكم أيضا معرفة أسماء الفائزين للحصول على الجرين كارد 2020.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة اللوتري الأمريكي 2019

حلم الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو حلم عدد كبير من الشباب سواء في الوطن العربي أو باقي أنحاء العالم، وأن هذه الهجرة العشوائية لا تحتاج شروط صعبة المنال، حيث أن وزارة الهجرة الأمريكية أعلنت على فتح باب التقديم للحصول على اللوتري الأمريكية في 3 أكتوبر 2018 الماضي وحتي يوم 9 نوفمبر 2018 الماضي، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة خلال هذا الشهر الحالي، وبالتالي سوف يتحقق حلم الكثير من الشباب، وموقع كلمة دوت أورج يهنيء جميع الفائزين بالقرعة، وفي السطور التالية سوف نوضح لكم خطوات معرفة نتيجة اللوتري الأمريكي :

1- يجب الدخول على موقع اللوتري الأمريكي من خلال هذا الرابط

2- يجب اختيار كلمة Check status كما موضح بالصورة السابقة.

3- سوف يتم الانتقال إلى صفحة تالية ومن هنا يجب الضغط على Continue التي في الصورة التالية:

4- يجب عليك كتابة رقمك الذي حصلت عليه عندما قدمت منذ فترة أثناء فترة التقديم Conifrmation Number

5- عليك كتابة أسم عائلتك Family Name

6- قم بكتابة عام ميلادك year of birth

7-قم بكتابه الرقم أو الرمز الظاهر أمامك على الصفحة.

8- قم بالضغط على كلمة Submit وقم بالانتظار حتى تظهر لك نتيجة اللوتري الخاصة بك.

الرسوم المالية للحصول على اللوتري الأمريكي

هناك بعض الرسوم المالية التي يجب دفعها للحصول على اللوتري الأمريكي، والتأكد من فوزك في البداية عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية والخطوات ذكرناها فيما سبق، وسوف تدفع عده رسوم وهي كالآتي:

1- دفع 2000 جنيه لرسوم الكشف الطبي.

2- دفع 500 جنيه رسوم الترجمة والتوثيق.

3-دفع 330 دولار رسوم التأشيرة لكل فرد.

4- دفع 220 دولار رسوم الإقامة والمعروفة بالجرين كارد.

5- حجز تذكرة الطيران حسب شركة الطيران التي تحب أن تسافر عليها وتعلمهم بأنك فائز بـ اللوتري الأمريكي.

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=8Zb0Bud-FzM