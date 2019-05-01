“الثلاثاء” إعلان نتيجة اللوتري الأمريكي 2020

يتم الإعلان عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لامريكا DV lottery 2020 يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019،نتائج اللوتري الأمريكي ستكون متاحة عبر الإنترنت من خلال الرابط الخاص بموقع وزارة الخارجية ويمكنك الإستعلام عن النتيجة بإتباع هذه الخطوات.

نتيجة اللوتري الأمريكي 2020

سيطلب منك عدة خطوات للاستعلام عن نتيجة القرعة الامريكية وهي كالآتي:-

1_ الدخول على موقع وزارة الخارجية الأمريكي من خلال الضغط هنا.

2_ إدخال الرقم التأكيدي او confirmation code الذي حصلت عليه أثناء التسجيل بالقرعة وفي حالة نسيانه يمكنك استرجاعه بالطريقة التي شرحناها سابقا من خلال الضغط هنا.

3_ إدخال last name او الإسم الاخير الذي قمت بالتسجيل به.

4_ إدخال سنة الميلاد.

5_ إدخال الكود الموجود على الشاشة.

6_الضغط على submit.

يرجى العلم أن هذه هي الطريقة الوحيدة المتاحة للاستعلام عن نتيجة اللوتري،وذلك عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الخارجية الأمريكي.

من الجدير بالذكر ان هذه النتائج خاصة بالمتقدمين في التسجيل الذي بدء في يوم 3 أكتوبر 2018،وسيتم التحضير للمقابلات الشخصية في السفارة الأمريكية للفائزين ابتداءً من شهر اكتوبر 2019 استعداد لحصولهم على الجرين كارد والسفر للولايات المتحدة الأمريكية في 2020.

برنامج القرعة العشوائية للهجرة للولايات المتحدة الأمريكية هو برنامج سنوي تقوم به وزارة الخارجية الأمريكية كل عام لإتاحة فرصة الهجرة لحوالي 50 ألف شخص حول العالم ويتقدم سنوياً الملايين أملاً في الحصول على الفيزا الأمريكية.

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