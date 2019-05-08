نتيجة اللوتري الامريكي 2020 توقف موقع نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020 عن العمل بسبب الضغط

نتيجة اللوتري الأمريكي 2020 . نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا .

بعد اعلان نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لامريكا 2020 في الساعات القليلة الماضية عبر موقع اللوتري الامريكي، تفاجأ الجميع بتوقف الموقع الرسمي لظهور نتيجة اللوتري الامريكي 2020 عن العمل لساعات طويلة، ومازال يبحث اغلب المتقدمين لقرعة الهجرة لامريكا 2019/2020 عن حل لتصفح النتائج ومعرفة هل تم اخياره للحصول على الاقامة الامريكية ام العكس.

وتم استقبال طلبات الهجرة العشوائية الى امريكا 2020 قبل 6 شهور من الان على موقع اللوتري الامريكي طيلة شهر اكتوبر وفي بداية شهر نونبر، ووفقا للاحصائيات فان عدد المتقدمين لعام 2019/2020 بلغ ازيد من 50 مليون مترشح في جميع انحاء العالم، وسيتم اختيار 55 الف مترشح فقط للحصول على الاقامة الامريكية “غرين كارد”.

نتيجة اللوتري الأمريكي 2020 lottery usa

نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020

ولجميع الراغبين في الاستعلام عن نتيجة اللوتري الامريكي 2020، يجب الانتظار حتى يصبح الضغط على الموقع قليل وعندها يصبح الاستعلام عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020 عن طريق موقع وزارة الخارجية الامريكي متوفر للجميع، كما يمكن ايضا الانتظار لما بعد منتصف الليل حين يكون الضغط على سيرفر الموقع قليل والدخول لتصفح النتائج ومعرفة هل تم اختيارك ام لا.

نتائج قرعة الهجرة إلى أمريكا 2019

رابط موقع نتيجة اللوتري الامريكي 2020

ادخل رابط نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020 http://dvlottery.state.gov وادخل رقمك التأكيدي واستعلم عن نتيجة اللوتري الامريكي 2020.