الآن| نتيجة اللوتري 2020 على موقع وزارة الخارجية وأسماء الفائزين

يبحث جميع المتقدمين في قرعة الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2020 عن نتائج اللوتري عبر موقع وزارة الخارجية لمعرفة أسماء الفائزين بالجرين كارد ، ومن الذين لديهم الحق في التمتع بالمنحة والسفر إلى أمريكا بغرض التدريب والتعلم في سبيل كسب الجنسية الأمريكية ، وهناك الكثير من المتقدمين لقرعة الهجرة العشوائية على مستوى العالم فجميع الشباب يرغب في السفر إلى أكبر وأغنى دولة على مستوى العالم وصاحبة الإمكانيات الكبيرة ، ونتيجة اللوتري تعتبر الترند السائر في هذه الأيام نسبة إلى كمية البحث الكبيرة عن نتيجة اللوتري 2019 2020 في جميع أنحاء العالم.

عدد الفائزين في قرعة الهجرة إلى أمريكا

تقرر الولايات المتحدة الأمريكية قبول 50 ألف من المشاركين في قرعة اللوتري ” الهجرة إلى أمريكا ” على مستوي العالم وذلك للتدريب وخوض فترة معايشة في أمريكا ويعامل المهاجرين إلى أمريكا معاملة المواطنين الأمريكيين إلا في بعض الميزات البسيطة قبل الحصول على الجنسية الأمريكية.

الاستعلام عن نتيجة اللوتري 2020

ظهرت الأن نتيجة القرعة العشوائية “نتيجة اللوتري 2020” عبر موقع وزارة الخارجية فإذا كنت من المشاركين في قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا “اللوتري” يمكنك معرفة نتيجة القرعة من هنا.

وبعد التوجه إلى الموقع الرسمي لنتيجة اللوتري اضغط على check status ، واملأ البيانات المطلوبة ثم أضغط على submit لتظهر لك النتيجة ، وفيما يلي فيديو يشرح كيفية معرفة نتيجة اللوتري 2020 بالتفصيل.

شرح طريقة الحصول على نتيجة اللوتري 2020 بالصور

يمكنك متابعة خطوات الحصول علي نتيجة القرعة العشوائية إلى امريكا “نتيجة اللوتري ” بالشرح المصور وبالتفصيل:

موعد ظهور نتيجة اللوتري رسميا

من المقرر اعلان نتيجة اللوتري بداية من 7/5/2019 حتى نهاية شهر سبتمبر 2019 ولكي تعرف اذا كنت مقبول في الهجرة أم مرفوض وذلك بعد التوجه لموقع وزارة الخارجية واتباع تعليمات الحصول على نتيجة اللوتري 2020 ستظهر لك هذه النماذج تعرف عليها:

نموذج القبول في اللوتري

نموذج الرفض

في حالة ظهور رسالة الخطأ عند الدخول إلى رابط وزارة الخارجية لمعرفة نتيجة اللوتري 2020 كرر العملية اكثر من مرة لأن الموقع يحدث به مشاكل بسبب الضغط الكبير على السيرفر الخاص بالموقع بسبب كم البحث الكبير عن نتيجة اللوتري على مستوى العالم.