نتيجة رؤية الهلال اليوم في السعودية.. تعرف إلى موعد أول ذي الحجة 1444/2023

تُعلن المحكمة العليا بعد قليل عن نتيجة رؤية الهلال اليوم في السعودية لتحديد موعد أول أيام شهر ذي الحجة 2023، هذا وقد بدأت البعثات الشرعية في تحري الهلال من المراصد المعتمدة بالمملكة العربية السعودية، هذا وتتبع العديد من الدول العربية ومعظم دول العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية في موعد بداية ذي الحجة حتى يتفق الجميع في يوم وقفة عرفة.

رؤية الهلال اليوم في السعودية

استطلاع وتحري رؤية الهلال تم بالفعل مساء اليوم الأحد 29 ذي القعدة 1444 الموافق 18 يونيو 2023 في السعودية، وطبقًٌا للحسابات الفلكية غدًا الإثنين 19 يونيو هو أول أيام شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة واحد من الأشهر الحرم، واحد الأشهر المباركة في السنة الهجرية.

نتيجة رؤية الهلال اليوم في السعودية:

– أعلنت المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الأحد ليكون غدًا الإثنين 19 يونيو 2023 أول أيام شهر ذي الحجة 1444.

– أعلنت الكويت ثبوت رؤية هلال ذي الحجة وأن غدًا الإثنين أول أيام الشهر، والثلاثاء 27 يونيو 2023 وقفة عرفة.