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نتيجة شهر شوال 2020-1441 بالتاريخ الهجري والميلادي

بواسطة محمود عطا الله
نتيجة شهر شوال 2020 نتيجة شهر شوال 2020

ننشر نتيجة شهر شوال 2020-1441 بالتاريخ الهجري والميلادي في السعودية والإمارات والكويت وقطر وألمانيا والسويد وفرنسا وأمريكا وكندا وأستراليا، وتاريخ اليوم الهجري من شهر شوال 2020 يتفق في تلك الدول جميعًا، بعدما بدأ شهر شوال الكريم في كل تلك الدول يوم الأحد 24 مايو 2020، حيث كان هذا اليوم هو غرة الشهر الكريم وأول أيام عيد الفطر السعيد، وشهر شوال هو الشهر العاشر من السنة الهجرية، وهو من الأشهر الكريمة والمباركة.

نتيجة شهر شوال 2020-1441 بالتاريخ الهجري والميلادي

طبقًا لما تقوله نتيجة شهر شوال 1441 نرى أنه يتصادف مع شهر شوال شهرين من الشهور الميلادية وهما مايو ويونيو 2020، وسوف يكون عدد أيام شهر شوال 2020 في السعودية والكويت والإمارات وقطر وألمانيا وأمريكا وكندا وأستراليا ومعظم دول العالم 30 يومًا طبقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، ويصادف أخر أيام شهر شوال بالتاريخ الميلادي يوم الأحد 21 يونيو 2020، ليكون موعد أول أيام ذي القعدة 2020 هو يوم الإثنين 22 يونيو 2020.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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