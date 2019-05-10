نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 الجرين كارد، يفصلنا عنها يوم واحد ويتم إعلانها أمام جميع من سجلوا في تلك القرعة الخاصة بالهجرة للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب المدة التي فتحتها وزارة الهجرة التابعة لأمريكا للتقديم من بين جميع الدولة العربية منذ شهر أكتوبر الماضي، وبعد شهور من التسجيل ينتظر الجميع نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 الجرين كارد، وذلك بعد أن أغلق باب التسجيل في نوفمبر الماضي، وسجل العديد من العرب بعد توافر الشروط لديهم للسحب على تلك العمرة.

نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020

نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 الجرين كارد، نوفر لكم في ذلك التقرير موعدها وهو 7 مايو 2019، بجانب يمكنك معرفة النتيجة باستخدام الرقم القومي عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية .

قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020

كان للتسجيل المجاني في حول قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 الجرين كارد، بعض الشروط حول وضع الصورة التي يتم طرحها بالموقع الخاص بالتسجيل وهي أن تكون خلفية الصورة واضحة وظاهرة ملامح الوجه بشكل جيد، كما يكون حجم الصورة 300 ميجا بيكسل كحد أقل وعلى خلفية بيضاء، وعند التقاط الصورة ممنوع وضع النظارة الطبية على الوجه، وممنوع وجود غطاء للرأس للرجال أو الأطفال، بجانب عدم تغطية أجزاء من الوجه، أو اللعب في الصورة.

ومن بين شروط قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 الجرين كارد أيضا، هو ألا يقل المتقدم في سنه عن 16 عاما.

فيما يخص الصورة تكون بمقاسات معينة كما أوضحنا سابقة، فضلا عن عدم تقديمه من قبل.

وسيتم إعلان نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 الجرين كارد، وفقا لمواعيد محددة حيث ستظهر يوم الثلاثاء 7 مايو بشرق الولايات المتحدة ووفقا للتوقيت المصري فهي الثامنة مساء، أما توقيت البحرين والمملكة العربية السعودية وقطر فهي التاسعة مساء، فيما موعد الدول بشمال إفريقيا فهو السابعة، ليصبح أمام جميع من سجلوا في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 الجرين كارد، الفرصة في الحصول على النتيجة المنتظرة من شهور.