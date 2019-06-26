“نجاح الشمري” من هو وزير الدفاع العراقي الجديد والسيرة الذاتية له

بالفعل تم رسميا الموافقة على اسم وزير الدفاع العراقي، حيث وافق مجلس النواب العراقي على منح الثقة للواء نجاح الشمري وزير الدفاع العراقي الجديد، حيث أدى الوزير بالفعل اليمين القانونية أمام مجلس النواب، وتولى مهامه رسميا في حكومة عادل عبد المهدي، ونقدم لكم الآن السيرة الذاتية لنجاح الشمري، وتاريخه الكبير والمتميز في القوات المسلحة العراقية، وقد لاقى اختيار سيادته موافقة معظم القوى السياسية الموجودة داخل مجلس النواب.

من هو نجاح الشمري وزير الدفاع الجديد والسيرة الذاتية له

هو اللواء قوات خاصة نجاح حسن علي الشمري وقبل توليه منصب الوزير كان متقاعدا بناء على طلبه ليعود من جديد للجيش، في 2003-2004 شغل منصب قائد لواء العمليات الخاصة، ومن 2004 وحتى 2007 شغل منصب قائد فرقة العمليات الخاصة، كما شغل بعدها عدة مناصب قيادية منها أمين سر المتابعة لوزارة الدفاع، مركز التنسيق المشترك للمناطق المتنازع عليها.

نجاح الشمري وزير الدفاع الجديد بالعراق تخرج من الكلية العسكرية عام 1987 بعدما حصل على البكالوريوس في العلوم العسكرية، حصل عام 2007 على درجة الماجستير في مجال التخطيط الاستراتيجي للأمن الوطني، حصل سيادته على عدد من الدورات المتقدمة في المجالات العسكرية والأمنية والاستراتيجية بأمريكا وعدد من الدول العربية، وهو من مواليد بغداد عام 1967، ويبلغ من العمر الآن 52 عام.