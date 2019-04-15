نظام أجير لخدمات الأعمال .. رابط التقديم على خدمات العمالة عبر برنامج أجير

يتضاعف البحث يوميًا عن نظام أجير لخدمات الأعمال فالآلاف من المواطنين بالمملكة العربية السعودية يريدون الحصول على رابط التقديم على خدمات العمالة عبر برنامج أجير من وقت ما أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فتح باب التقديم في خدمات العمالة للقطاع الزراعي من أجل دعم المنظومة الزراعية والتعاون بين جميع المنشآت الزراعية على مواسم السنة الأربعة، وصرح المسئولين بالوزارة أن الالتحاق بالوظيفة يكون من خلال رابط التقديم على خدمات العمالة عبر برنامج أجير حيث تعتبر نظام أجير لخدمات الأعمال من أشهر المواقع الخدمية بالمملكة.

نظام أجير لخدمات الأعمال

يهدف نظام أجير لخدمات الأعمال إلى تنظيم العمل المؤقت من خلال الآتي:

توثيق العلاقات التعاقدية.

تنظيم تحركات العمالة الوافدة بشكل قانوني.

تعزيز شفافية سوق العمل.

تقليص التكاليف والوقت لتوفير العمالة.

وقد أعلن المهندس أحمد العيادة وكيل الوزارة للزراعة عن عقد اتفاقية بين وزارتي “البيئة” و”العمل” من أجل توفير خدمات العمالة للقطاع الزراعي الاستعلام على رابط التقديم على خدمات العمالة عبر برنامج أجير من هنـــــــــــــا

وأفاد مسئول وزارة الزراعة أن نظام أجير لخدمات الأعمال يمكن مواطنى مملكة بالاستفادة من تبادل العمالة بين الشركات مما يساعد على تقليل التكاليف وتوفير المزيد من العمالة التى تعمل على رفع مستوى الخدمات الزراعية بما يضمن توفير الأمن الغذائي بالمملكة وتقوية القطاع الزراعي أمام المخاطر التى تواجه.

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شروط الاستفادة من نظام أجير

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية

يتناسب مؤهله العلمى ما متطلبات الوظيفة.

حصوله على الترخيص المهني اللازم للفئات الوظيفية الفنية أو التخصصية.

ألا يكون المتقدم غير متعاقد من جهة حكومية أخري.

أن يكون لائقًا صحيًّا طبقًا لائحة اللياقة الصحية في نظام الخدمة المدنية.

ونتابع باستمرار كل ما يخص نظام أجير لخدمات الأعمال ونعرض رابط التقديم على خدمات العمالة عبر برنامج أجير ونوضح كافة الاستفسار التى تهتم المواطنين بالممكلة العربية السعودية عن نظام أجير وما يوفره من خدمات.

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