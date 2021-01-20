“نظام أسهل”.. رابط اعتماد المؤهل العلمي على موقع القوى العاملة في الكويت

أعلنت القوى العاملة الكويتية، أنه يتوجب على العاملين في القطاع الأهلي اعتماد المؤهل العلمي دبلوم أو ما فوق عبر خدمة “أسهل: الكويت، وذلك حتى يتسنى لهم الحصول على خدمة القوى العاملة المختلفة ومنها خدمة تحويل الإقامة، هذا ويذكر، أن القوى العاملة قد أطلقت نظام أسهل الكويت بحلته الجديدة خلال يناير الجاري، حيث يتم الحصول على الخدمات بطريقة إلكترونية كاملة، حيث تستطيع إنجاز معاملتك في أقل من خمسة دقائق، ليكون إطلاق خدمات أسهل تعزيزًا لتوجه الحكومة الكويتية نحو التحول الرقمي.

طريقة اعتماد المؤهل الدراسي على نظام أسهل

يتم اعتماد المؤهل الدراسي لمن يحمل مؤهل دبلوم فما فوق بكل سهولة ويسر في دقائق معدودة، حيث تتوجه إلى موقع القوى العاملة الكويتية، وهو:

رابط نظام أسهل

من الصفحة الرئيسية لموقع القوى العاملة الكويتية، تختار خدمات أسهل الكويت، ثم تختار خدمة اعتماد المؤهل العلمي، تقوم بإرفاق صورة طبق الأصل من الشهادة العلمية التي حصلت عليها لاعتمادها، هذا ويذكر أن منصة أسهل بحلتها الجديدة، تقدم كل المعاملات التي يطلبها أصحاب العمل والعاملين في الكويت.

توضيح من القوى العاملة

قالت الهيئة العامة للقوى العاملة أن الدبلوم والمؤهل الجامعي ليس شرطًا لتحويل الإقامة، ولكن يجب على حملة الدبلوم المؤهل الجامعي اعتماد شهاداتهم للتحويل، والاعتماد من خلال المعاملة الإلكترونية على موقع نظام أسهل للتحويل، ونشرت الهيئة التوضيح على كل منصاتها.