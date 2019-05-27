نظام رايات الكلية التقنية .. كل ما تود معرفته عن رابط رايات الكلية التقنية تسجيل الدخول

نظام رايات الكلية التقنية، تلك التي وضعتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعوية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والقوات البرية الملكية السعودية وبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية، ويأتي ذلك المشروع بهدف تطوير الأنظمة الإلكترونية لخدمات ابمتدربين التي تشغل الكليات والمعاهد بجانب مجموعة من الأهداف، ونظرا للدور الذي يقدمه نظام رايات الكلية التقنية، نقدم لكم كافة التفاصيل حولها وأهدافها وكافة الأسئلة الشائعة بجانب تفاصيل البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الكلية التقنية.

أهداف رايات الكلية التقنية

تطبيق نظام عالمي يتبع أفضل طرق بمجال التعليم.

تطبيق استخدام الأجهزة الالكترونية.

ربط المتدربين بالمدربين بأجدد التقنيات العالمية.

تطوير طرق التدريب.

توفير التدريب إلكترونيا.

إتاحة قاعدة من البيانات إلكترونيا فيما يخص المناهج والمقررات.

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تفاصيل بوابة رايات عبر الموقع الإلكتروني

بوابة رايات تمكن المتدرب للاطلاع وطلب العديد من الخدمات مثل السجل التدريبي ومسير المكافآت والغياب، وتطبيق خدمات المتدربين ويهدف إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية لخدمات المتدربين التي تُشغل الكليات والمعاهد حاليًا وأكثر الوحدات التدريبية الأخرى، بجانب رفع جودة الخدمة المقدمة، جودة الدراسات والبيانات، ورفع نسبة رضا المتدربين والمدربين والموظفين، بجانب جذب عدد أكبر من المتدربين.

نظام رايات الكلية التقنية

النظام التدريبي المعتمد بالكليات التقنية هو النظام النصفي، ويتكون كل عام تدريبي من فلصين كل فصا تدريبي مدته “18” أسبوعا شاملا الإعداد والتهيئة للفصول التدريبي وعند اكتمال تلك الساعات للتخرج يمنح الخريج وثيقة التخرج، ثم يتم تأهيل الخريج للوظيفة المرشح لها.

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شروط الالتحاق بنظام رايات

المتقدم من حاملي الجنسية السعودية، ولا يكون مشترك في برامج أخرى، حاصل على مؤهل جامعي أو دبلوم صحي، كما يفضل حصوله على دبلوم المعهد الوطني للتقنية . ألا يكون مفصولاً لأي سبب تأديبي من أي جهة تعليمية من قبل، بجانب أنه لائقاً طبياً للبرنامج أو التخصص المتقدم له، ويستوفي الشروط والوثائق المحددة وقت التقديم، ويتفرغ للتدريب، والحصول على إفادة التفرغ من جهة عمله، ويجتاز اختبار اللغة .

وقدد حددت الكلية دليا للمتدرب به كافة التفاصيل: :اضغط هنا

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