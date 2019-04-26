نظام نور تسجيل روضات الأطفال 1440 وكيفية وشروط التسجيل

نظام نور تسجيل روضات الأطفال، هو ما يبحث عنه الكثر من أولياء الأمور في السعودية، حيث يتم التسجيل عن طريق نظام نور الإلكتروني، وهو يتبع وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، ويتساءل الكثير من أولياء الأمور داخل المملكة، عن مواعيد التسجيل في روضات الأطفال، وكيفية أو طريقة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، لذلك سنقدم لكم الآن الإجابة عن جميع هذه التساؤلات.

موعد التسجيل رياض الأطفال عن طريق موقع نور

تم تحديد موعد التسجيل في روضات الأطفال عبر موقع نور الإلكتروني، وهو يتبع وزارة التربية والتعليم، حيث بدأ التسجيل في نظام نور رياض الأطفال، منذ 24 مارس الماضي، وسيستمر التسجيل في نظام نور رياض الأطفال لعدة شهور، على أن ينتهي التسجيل في 20 سبتمبر لعام 2019، وهو يوافق يوم 22 من أول الشهر في العام الهجري الجديد 1441.

كيفية التسجيل في نظام نور روضة الأطفال

في البداية قم بالدخول إلى حسابك عن طريق موقع نظام نور الإلكتروني من هنا، وبرقم الهوية الخاصة بك. في حالة لم تكن تملك حساب، يمكنك إنشاء حساب جديد على الموقع ثم تفعيله، وذلك الحساب سيكون خاص بولي الأمر. بعدالتسجيل أو الدخول، تذهب إلى تسجيل الروضات لتسجيل رياض الأطفال لعام 1441. بعدذلك تدخل البيانات الخاصة بك، والتي سيكون من بينها أسم الطالب أو الطالبة المراد التسجيل له. تدخل رقم الهوية الخاص بك وإكمال البيانات الباقية، ثم تضغط على تقديم الطلب.

بعد إكمال عملية التسجيل وتقديم الطلب، إنتظر رد الروضة التي قمت بالتسجيل لديها، وأيضا يمكن التسجيل بحساب ولي الأمر الذي قام بالتسجيل به في الأعوام الماضية.

ينتهي التسجيل في نظام نور لتسجيل روضات الأطفال 1440، في 20 سبتمبر لتبدأ النتائج بعدها في الظهور، بعد مراجعة عمليات التسجيل من أولياء الأمور.

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