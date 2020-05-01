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نقص فيتامين د يزيد من غموض كورونا فيؤثر بالإصابة والوفاة بالفيروس

بواسطة د. سهير شمندي
نقص فيتامين د استكمالاً لغموض كورونا: نقص فيتامين د من مؤثرات الإصابة والوفاة بالفيروس

نقص فيتامين د يزيد ألغاز فيروس كورونا لغزًا جديدًا، حيث كشفت أخر احصائيات وفيات بالفيروس المميت، من أنه المتوفين بالفيروس كانوا يعانون من نقص شديد في فيتامين د، فهل للفيتامين علاقة بجهاز المناعة بالجسم، هذا ما يقوم علماء اليوم بدراسته، لتقديم توضيح يفيد العالم كله في التغلب على فيروس كورونا المستجد.

نبذة عن نقص فيتامين د في الجسم ومدى الاحتياج له خاصةً في مقاومة كورونا

يوم بعد يوم يكشف العلماء سرًا محيرًا من أسرار الفيروس، حيث توصلوا للسر الأخير موضوع حديثنا اليوم وهو وجود علاقة قوية لانخفاض مستويات فيتامين د بالجسم، وبين ارتفاع معدلات الوفاة بفيروس كورونا في كل أنحاء العالم، خاصةً قارة أوروبا.

فما هو فيتامين د / D

  1. مركب يذوب في الدهون
  2. يوجد في الفطر والسمك والأسماك الزيتية مثل: السلمون والسردين والرنجة
  3. يمكن لجلودنا انتاجه حين التعرض لأشعة الشمس الفوق بنفسجية
  4. عند التعرض لأشعو الشمس المفيدة يتفاعل الكوليسترول معها وينتج فيتامين د
  5. ينصح دائمًا للمواليد الرضع أن يتعرضوا لأشعة الشمس في وقت العصر قبل الغروب بقليل
  6. وقت ما قبل المغرب توجد الأشعة فوق البنفسجية الغير ضترة للجسم
  7. تتفاعل هذه الأشعة في جسم المولود الصغير وينتج الجلد وقتها فيتامين د

تأثير فيتامين د ودوره في الجسم

  • يقلل من خطر التهابات الجهاز التنفسي
  • يحافظ على مستوى الكالسيوم في داخل العظام
  • وظائف في جهاز المناعة ولكنها لا زالت مجهولة نسبتها إلى الآن ويبحث فيها العلماء
  • يعالج من فيروس كورونا حين التعرض للشمس المشرقة بالشروق أو بالغروب
  • زيادة الجرعات منه اكتشف مؤخرًا أنها تعالج؛
  • نتائج كورونا من أعراض الصداع والحمى والتعب والإرهاق

هكذا دخل مركب جديد إلى عالم كورونا، ويتحدث عن علماء عصرنا، الآن ويحاولون اكتشاف ما لديه من فاعلية عالية، في العلاج الفعال.

 

د. سهير شمندي

كاتبة ومترجمة، عمري 50 عامًا، دبلومة المنطق وفلسفة العلم، كلية الآداب - جامعة الأسكندرية، ماستر وPhD معهد MIT بكاليفورنيا، كورسات edx بعنوان:
computer sciences & biology & Anatomy & Genetics & philosophy of mind
دورات برمجة لغة html / css / php

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