نقل المعلومات من الجواز القديم إلى آخر جديد الكويت أونلاين.. رابط وخطوات تحديث البيانات

معاملة نقل المعلومات من الجواز القديم للجواز الجديد من المعاملات الضرورية للوافدين في الكويت حيث يتوجب إجراء تلك المعاملة على الفور في حال تجديد جواز السفر، وفي حال عدم تحديث ونقل بيانات الجواز خلال المدة القانونية، تكون هناك غرامة يومية قيمتها 2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير بحد أقصى 600 دينار، وذلك بحسب قرارات وزارة الداخلية الكويتية الأخيرة، وتتم عملية نقل بيانات الجواز إلكترونيًا أون لاين، وحتى تتم المعاملة يجب أن لا يكون على صاحب الجواز أي غرامات وأن يكون قد قام بدفع الضمان الصحي.

الأوراق المطلوبة نقل المعلومات من الجواز القديم للجديد الكويت أونلاين

يطلب منك النظام الإلكتروني صورة البطاقة المدنية.

صورة الجواز القديم.

صورة الجواز الجديد.

يتم رفع تلك الصور في صيغة من صيغ الملفات التي يتم تحديدها في استمارة النقل أو التجديد الإلكترونية.

خطوات نقل المعلومات من جواز قديم إلى الجديد الكويت أونلاين

أولى الخطوات هي التوجه إلى موقع وزارة الداخلية الكويتية.

رابط نقل البيانات من الجواز القديم للجديد الكويت هو moi.gov.kw

تجد أسفل الصفحة الرئيسية “أحدث الخدمات” تقوم باختيارها.

تختار بعد ذلك الخدمات الإلكترونية للأفراد.

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تقوم بتسجيل الدخول على حسابك في موقع وزارة الداخلية وهو نفس بيانات حساب تطبيق الوزارة.

تختار تجديد الإقامة أون لاين.

تُدخل البيانات المطلوبة وهي جنسية الجواز القديم، والجنسية في الجواز الجديد، رقم جواز الفر القديم ورقم الجديد، تاريخ إصدار وانتهاء جواز السفر الجديد، رقم الموبايل، البريد الإلكتروني.

ثم تقوم برفع المستندات المطلوبة.

رابط نقل المعلومات من الجواز القديم إلى الجديد الكويت أونلاين

بعد تقديم طلب تحديث بيانات الجواز، يظهر لك إيصال استلام الطلب، بهذا الإيصال رقم التحقق، الذي من خلاله تستطيع الاستعلام عن معاملة نقل البيانات في الجواز، رابط نقل المعلومات من جواز قديم لجديد في الكويت هو:

moi.gov.kw

هذا وقد أكدت الداخلية مرارً على أهمية تحديث بيانات الجوازات، حيث أن تلك المعاملة تسهل كل الإجراءات المستقبلية للوافدين بالدولة.