نقل ملكية السيارة في الكويت.. المرور تُعلن عن شرط جديد

بواسطة محمود عطا الله
شروط نقل ملكية السيارات في الكويت 2022 شروط نقل ملكية السيارات في الكويت 2022

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن شرط أساسي جديد لإنجاز معاملة نقل ملكية السيارة في الكويت، حيث أصدرت الإدارة تعميم إداري بضرورة إرفاق مستند يثبت دفع مبلغ قيمة شراء السيارة، وأن المستند الذي يجب أن يرفق ضمن الأوراق المطلوبة لنقل ملكية سيارة في الكويت لإثبات الدفع هو صورة الشيك أو شهادة تحويل بنكية أو وصل المبلغ، ويأتي قرار مرور الكويت الجديد ضمن جهود الدولة للحد من تحويل الأموال غير النظيفة.

الأوراق المطلوبة نقل ملكية االسيارات في الكويت 20222/2021

  • مستند إثبات دفع شراء للسيارة وهو  صورة الشيك أو شهادة تحويل بنكية أو وصل المبلغ.
  • دفتر السيارة.
  • البطاقة المدنية للبائع والمشتري للسيارة وصورة عنها.
  • التأمين الإجباري للسيارة على أن يكون ساري المفعول.
  • إذا كان بائع السيارة متوفي يُطلب: صورة من شهادة الوفاة، صورة من حصر الإرث، حضور كل الورثة أو من ينوب عنهم.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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