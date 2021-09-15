نقل ملكية السيارة في الكويت.. المرور تُعلن عن شرط جديد

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن شرط أساسي جديد لإنجاز معاملة نقل ملكية السيارة في الكويت، حيث أصدرت الإدارة تعميم إداري بضرورة إرفاق مستند يثبت دفع مبلغ قيمة شراء السيارة، وأن المستند الذي يجب أن يرفق ضمن الأوراق المطلوبة لنقل ملكية سيارة في الكويت لإثبات الدفع هو صورة الشيك أو شهادة تحويل بنكية أو وصل المبلغ، ويأتي قرار مرور الكويت الجديد ضمن جهود الدولة للحد من تحويل الأموال غير النظيفة.

الأوراق المطلوبة نقل ملكية االسيارات في الكويت 20222/2021