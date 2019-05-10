نقدم لحضرتكم نكت جديدة تموت من الضحك قصيرة نتمنى بان تنال أعجاب متابعي موقع كلمة دوت أورج حيث نسعى رسم الابتسامة في وجهكم حتي نلمأ قلوب بالبهجة والفرح، حيث يعتبر الضحك ضروري جدا حتي ننسي من خلاله المواقف التي تمر علينا علي مدار اليوم التي تمر علينا في بعض الأحيان بالحزن والألم بسبب ما يحيط بنا من ظروف أليمة وحزينة تشعرنا بالحزن المستمر، من خلال هذه المقالة سوف نقوم بأزقاق العديد من النكت المضحكة القصيرة بأسفل هذه التدوينة فرجاء تابعونا.

نكت جديدة تموت من الضحك قصيرة

مذيعة بتسال صعيدي احمد زويل أخد جايزة نوبل في أية ” قالها في علبة قطيفة حمرا “

“ مرة صرصار ندل عزم أصحابه في الحمام وراح شادد عليهم السيفون 😀 😀 .

مرة واحد اشترك في من سيربح المليون سالوه عن اسمه طلب رأي الجمهور.

مرة واحد نام متأخر فاته الحلم ” تن تن تن تن تنن تررن رن رن رن ” 😀

” 😀 مرة واحد احول اكتشف بعد عشر سنوات انه يصرف على الجيران.

دجاجه باضت بيضه بدون قشر ليش؟ مستعمله شامبوه ضد القشرة.

مرة واحد غبي بتكلم أمام المروحة ليش؟ عشان يتكلم عالهواء مباشرة.

صرصور طالع من السوبر ماركت زعلان ليش؟ شاف صورة ابوه على مكافح الحشرات.

مرة بخيل يقول لعياله أنجحوا في الامتحان بوديكم تشوفون الناس يأكلون آيس كريم ” تن تررارن تن تن ” .

” . مرة واحد صعيدي حبس واحد في غرفة دائرية وقاله لو قعدت في الزاوية هطلعك ” تن ترا را رن تن تن ” 😀 .

صور نكت مضحكة قصيرة

قدمنا لكم مجموعة من النكت الجديدة المسلية، مع العلم بانه سوف سنقوم بتقديم المزيد من النكت المضحكة المصورة والمسلية، حتي نشارك جميع متابعي موقع كلمة دوت أورج لحظة السعادة والفرح والابتسامة الجميلة التي ترسم وجه كل شخص يزور هذا المقال، وختاما انتظروا منا المزيد من المقالات المتعلقة بالنكت المسلية و المضحكة من خلال موقعنا.