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ننشر أوقات عمل هيئة المعلومات المدنية 2020 جنوب السرة والجهراء والصباحية لإنجاز المعاملات وتسليم البطاقات

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد هيئة المعلومات المدنية مواعيد هيئة المعلومات المدنية

أعلنت هيئة المعلومات المدنية عن أوقات عمل فروعها بجنوب السرة والجهراء وجنوب الصباحية، سواء لاستلام البطاقة المدنية أو لباقي معاملات الهيئة التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا، وكنا قد قدمنا من قبل رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية في الكويت، هذا وتنتشر فروع هيئة المعلومات المدنية في كل محافظات دولة الكويت، تقدم الهيئة خدمات هامة وضرورية للمواطن والمقيم، وتلقى فروع الهيئة إقبال كبير منذ فتح الفروع للجماهير مع بداية يوليو الماضي.

أوقات عمل هيئة المعلومات المدنية 2020

مواعيد عمل المعلومات المدنية جنوب السرة:
انجاز المعاملات: الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى 1 بعد الظهر، الفترة المسائية من الساعة 2 حتى الساعة 5.
تسليم البطاقات: من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 8 مساء.
أوقات عمل المعلومات المدنية بالجهراء:
انجاز المعاملات: من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 بعد الظهر.
تسليم البطاقات: من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساء.
دوام جنوب الصباحية الجديد:
تسليم البطاقات: من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساء.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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