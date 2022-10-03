نواب الرشايدة الفائزون في انتخابات مجلس الأمة 2022-2026 “الحالي”

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء نواب الرشايدة في مجلس الأمة الحالي 2022-2026 وعدد المقاعد التي حصل عليها أبناء قبيلة الرشايدة في انتخابات الكويت 2022 بالأصوات، هذا وقد عقدت انتخابات الكويت يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 لاختيار أعضاء المجلس الحالي الجديد، وقد مرت الانتخابات بشفافية وجودة عالية كثمرة للتنظيم الناجح والمميز للدولة.
نواب الرشايدة الفائزون في انتخابات مجلس الأمة الحالي 2022-2026
- عدد مقاعد أبناء قبيلة الرشايدة في مجلس الأمة الحالي بالكويت هو 3 مقاعد.
- نواب الرشايدة في مجلس الأمة الحالي هم:
- النائب شعيب المويزري وجاء في المركز الأول بالدائرة الرابعة محققًأ 8832 صوتًا.
- النائب مبارك حمود الطشة ثاني الدائرة الرابعة وحصل على 7071 صوتًا.
- النائب سعد الخنفور وحصل على المركز السادس في الدائرة الرابعة محققًا 5035 صوتًا.