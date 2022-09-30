نواب العجمان الفائزون في انتخابات مجلس الأمة 2022.. تعرف على الأسماء وعدد المقاعد والأصوات
نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء نواب العجمان الفائزون في انتخابات مجلس الأمة 2022 وعدد مقاعد أبناء قبيلة العجمان في المجلس القادم 2022-2026، وقد عقدت انتخابات مجلس الأمة الكويتي أمس الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022، وانتهت بنجاح تنظيمي مميز، وأثمرت عن فوز 50 نائبًا يمثلون الشعب الكويتي تحت قبة مجلس الأمة.
نواب العجمان الفائزون في انتخابات مجلس الأمة 2022
- حصل أبناء قبيلة العجمان على خمسة مقاعد في مجلس الأمة الجديد 2022-2026.
- أسماء نواب قبيلة العجمان الفائزون في انتخابات مجلس الأمة 2022 هم:
- الصيفي مبارك الصيفي وحصل على المركز الرابع في الدائرة الخامسة محققًا 7341 صوتًا.
- محمد هادي الحويلة وحصل على المركز الخامس في الدائرة الخامسة محققًا 6928 صوتًا.
- مبارك هيف الحجرف وحصل على المركز الرابع في الدائرة الرابعة بعدد 6315 صوتًا.
- محمد حسين المهان وحصل على المركز الثامن في الدائرة الخامسة بعدد أصوات 5485.
- عمار محمد العجمي جاء سابع الدائرة الثالثة بعدد 3762 صوتًا.