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نواب مطير الفائزين في انتخابات مجلس الأمة 2020 بالكويت

بواسطة محمود عطا الله
أسماء نواب مطير الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2020 klma.org

ظهرت منذ قليل نتائج انتخابات مجلس الأمة 2020 بالكويت بفوز عدد 50 نائبًا بعضوية البرلمان الجديد، بواقع عشرة نواب عن كل دائرة من الدوائر الخمسة، ونستعرض من خلال هذا التقرير عبر موقعنا klma.org أسماء نواب قبيلة مطير الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2020، حيث تعتبر قبيلة مطير واحدة من أهم الكتل الانتخابية في الدولة، هذا ويبدأ مجلس الأمة الجديد جلساته خلال الساعات القليلة القادمة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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