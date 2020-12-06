نواب مطير الفائزين في انتخابات مجلس الأمة 2020 بالكويت

ظهرت منذ قليل نتائج انتخابات مجلس الأمة 2020 بالكويت بفوز عدد 50 نائبًا بعضوية البرلمان الجديد، بواقع عشرة نواب عن كل دائرة من الدوائر الخمسة، ونستعرض من خلال هذا التقرير عبر موقعنا klma.org أسماء نواب قبيلة مطير الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2020، حيث تعتبر قبيلة مطير واحدة من أهم الكتل الانتخابية في الدولة، هذا ويبدأ مجلس الأمة الجديد جلساته خلال الساعات القليلة القادمة.