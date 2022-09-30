أُعلن في الكويت عن أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة 2022 ونواب المجلس الجديد الذي يستمر حتى 2026 بتواجد 50 نائبًا عن الشعب، ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء نواب أبناء قبيلة مطير الذين فازوا في انتخابات مجلس الأمة 2022، وكانت الكويت قد عقدت تلك الانتخابات بنجاح كبير يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 في خمس دوائر انتخابية تضم كل مناطق الكويت.
نواب مطير الفائزين في انتخابات مجلس الأمة 2022
- فاز أبناء قبيلة مطير بعدد أربعة مقاعد في مجلس الأمة الجديد، أسماء نواب مطير الفائزين في الانتخابات 2022 هم:
- النائب محمد هايف المطيري وقد حصل على المركز الثاني من الدائرة الرابعة بعدد أصوات 7266 صوتًا.
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- النائب ماجد مساعد المطيري وجاء في المركز السابع من الدائرة الخامسة محققًا 5925 صوتًا.
- النائب عبيد الوسمي المطيري وجاء في المركز الثامن بالدائرة الرابعة وحصل على 4834 صوتًا.
- النائب مهند طلال الساير وجاء في المركز الرابع بالدائرة الثالثة محققًا 5956 صوتًا.