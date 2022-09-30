أُعلن في الكويت عن أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة 2022 ونواب المجلس الجديد الذي يستمر حتى 2026 بتواجد 50 نائبًا عن الشعب، ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء نواب أبناء قبيلة مطير الذين فازوا في انتخابات مجلس الأمة 2022، وكانت الكويت قد عقدت تلك الانتخابات بنجاح كبير يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 في خمس دوائر انتخابية تضم كل مناطق الكويت.

نواب مطير الفائزين في انتخابات مجلس الأمة 2022