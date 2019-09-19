هاشتاج #الحرب_العالميه_الثالثه يتصدر تويتر السعودية.. وتكهنات بمعركة بين المملكة وإيران

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك في المملكة العربية السعودية هاشتاج #الحرب_العالميه_الثالثه اليوم الخميس وحتى الآن تتزايد التغريدات بشكل واسع وكبير، وفيها يدعو الكثيرون على عدم اندلاع حرب بين السعودية وأي دولة أخرى، ويأتي ذلك بعد تصاعد الأحداث والهجوم الأخير على منشأتي أرامكو السعودية وثبت تورط الجانب الإيراني فيها.

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وانتشر هاشتاج #الحرب_العالميه_الثالثه بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، والهدف منه تأمين الممرات البحرية المائية في الشرق الأوسط، وذلك بعدما هددت إيران بمزيد من الهجمات على السعودية بعد حادثة أرامكو.







#الحرب_العالميه_الثالثه

ويشير وسم وهاشتاج #الحرب_العالميه_الثالثه إلى توقع اندلاع حرب افتراضية بين السعودية بمساندة أمريكا ضد التحالف الإيراني، واقتراب حدوث الحرب قريبا بعد الحرب العالمية الثانية والتي كانت فيما بين (1939 – 1945)، ويتوقع الكثيرون حرب نووية هالكة للطبيعة.

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#الحرب_العالميه_الثالثه يارب لا تبكينا يوماً على وطن عشنا على ارضه نستودعك اللهم امنه وامانه ليله ونهاره ارضه وسمائه ملكه وشعبه وجنوده💚. pic.twitter.com/r0ywxGFFIU — … (@R66__6) September 19, 2019

#الحرب_العالميه_الثالثه وتجسيد سينمائي للحرب

جسدت بعض الأفلام السينمائية والعديد من البحوث في بلدان كثيرة مدى تأثير الحروب الحديثة الآن على تدمير الكوكب والتطور الرهيب في مجال صناعة الأسلحة وتخصيب اليورانيوم بالعديد من الدول.