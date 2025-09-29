هجمات الدببة في كامتشاتكا الروسية: وفاة امرأة وإصابة طفل ورجل في حوادث متتالية

شهدت شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية مؤخرا حوادث مروعة بسبب هجمات الدببة على السكان في مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، ما أسفر عن وفاة امرأة متقاعدة وإصابة طفل ورجل بجروح متفاوتة.

وقد أثارت تلك الحوادث حالة من القلق والذعر بين المواطنين، خاصة مع وقوع إحدى الاعتداءات قرب مدرسة ثانوية.

السلطات الروسية تفتح باب التحقيق في حوادث هجوم الدببة على مواطنين

وقد دفعت التطورات المروعة السلطات الروسية إلى فتح تحقيق عاجل بمشاركة علماء وخبراء في البيئة والحياة البرية لفهم أسباب هذه السلوكيات العدوانية.

وتعمل السلطات حاليا بالتعاون مع خبراء البيئة والحياة البرية على تحديد أسباب هذه الظاهرة المقلقة التي أثارت حالة من الذعر بين السكان المحليين والسياح.

نتائج تحقيقات السلطات

أكدت السلطات أن الدب الذي هاجم الضحايا قد يكون وصل إلى المدينة سباحة عبر الخليج، ولم يكن معتادًا على التعامل مع البشر، وهو ما جعله يتصرف بعدوانية.

وقال ديمتري شيبيتسين، وزير الغابات والصيد بالنيابة في الإقليم:

خلصنا بعد التحليل بمشاركة العلماء إلى أن الحيوان عبر الخليج سباحة ولم يسبق له دخول البيئة الحضرية، ومن هنا جاء سلوكه العدواني.

تفاصيل الحوادث

في أول حادث، نجا رجل بأعجوبة بعد أن هاجمه دب قرب سيارته في مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، حيث تمكن من القفز داخل مركبته قبل أن ينجح الحيوان في اقتحامها، فيما حاول الحيوان اقتحام السيارة ومهاجمته بعنف.

في حادث آخر وقع يوم 25 سبتمبر، هاجم دب امرأة متقاعدة قرب مدرسة بوشكين الثانوية بالمدينة، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة توفيت لاحقًا متأثرة بها.

كما أصيب تلميذ في الصف السادس بجروح وكدمات أثناء فراره من مكان الحادث، وتمت معالجته في الحال.

كانت تلك الحوادث المؤسفة بمثابة دق ناقوس الخطر لتنبيه المسؤولين والمعنيين بشئون البيئة بالبلاد لاتخاذ المزيد من التدابير للحفاظ على أرواح السكان، والحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها.

إجراءات وقائية مرتقبة:

تكثيف الدوريات في المناطق السكنية والقريبة من المدارس.

توعية السكان بطرق التصرف في حال مواجهة دب.

تشديد الرقابة على أماكن رمي النفايات وبقايا الطعام التي قد تجذب الدببة.

ماذا تعرف عن مقاطعة كامتشاتكا

تعد كامتشاتكا واحدة من أكبر مواطن الدببة البنية في روسيا والعالم، حيث يعيش الآلاف منها في الغابات والمناطق الجبلية. وعلى الرغم من أن هذه الحيوانات تميل عادةً إلى البقاء بعيدًا عن المدن، فإن التغيرات المناخية ونقص مصادر الغذاء قد يدفعانها أحيانًا إلى البحث عن بدائل قريبة، الأمر الذي يزيد من احتمالية اقترابها من المناطق الحضرية ووقوع حوادث خطيرة.

السلطات تتعامل بحزم للحفاظ على السكان والبيئة

تمثل هجمات الدببة في كامتشاتكا جرس إنذار للسلطات الروسية بضرورة التعامل بحزم مع تزايد المواجهات بين البشر والحياة البرية.

ومع أن الإقليم يشتهر بجماله الطبيعي وتنوعه البيئي، إلا أن هذه الحوادث الأخيرة أكدت على التحديات الكبيرة التي تواجه السكان في التعايش مع الطبيعة البرية في واحدة من أكثر مناطق روسيا عزلة وخطورة.