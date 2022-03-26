هدية 50 دينار وفرصة للفوز بسيارة .. البنك الأهلي الكويتي يطرح حساب الطالب A+

في إطار سعية لغرس ثقافة الادخار بين الشباب، طرح البنك الأهلي الكويتي حساب الطالب A+ الجديد، والذي يعد خطوة هامة في تنمية الوعي المالي للشباب في مراحله الأولى، واكتساب الكثير من المعرفة والمهارات المالية التي يدعمها البنك الأهلي الكويتي.

الخدمات التي يوفرها حساب الطالب A+

ويمكن من خلال الحساب البنكي للطالب A+ توفير العديد من الخدمات المالية، فيمكن من خلاله تحويل مكافآت الطلاب التي يحصل عليها طلاب الجامعات والكليات على سبيل المثال، وأهم ما يميز حساب الطالب A+، أنه سهل الاستخدام والتشغيل ولا يحتاج إلى مهاره مالية أو تقنية للتعامل من خلاله.

مزايا عينية يقدمها البنك الأهلي لحساب الطالب A+

ومع بداية تشغيل حساب الطالب، أعتمد البنك الأهلي الكويتي العديد من الحوافز التشجيعية التي يحصل عليها المستفيد من الحساب، والتي تتمثل في:

حصول الطلاب على هدية بقيمة 50 دينار عند تحويل مكافآتهم الطلابية.

دخول السحب على الفوز بسيارة فيات 500.

حصول مالك الحساب على بطاقة مسبقة الدفع مجاناً.

الحصول على عرض أشتري تذكرة وأكسب أثنين مجانا من سينما فوكس.