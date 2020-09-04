هذا هو موعد انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتي

يعتبر مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في البلاد، ونوابه يمثلون الشعب في البرلمان ويقدموا الاستجوابات لأعضاء الحكومة، ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتي، بعدما دخل المجلس الحالي في أيامه الأخيرة من السنة الرابعة والأخيرة أيضًا، حيث يستعد الجميع الآن، لمنافسة قوية مرتقبة، في الجولة الانتخابية القادمة، في كل الدوائر بمحافظات الكويت.

موعد انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتي

1- يبلغ عدد الدوائر الانتخابية في الكويت عدد خمس دوائر.

2- عدد مقاعد مجلس الأمة الكويتي 50 مقعدًا، بواقع 10 نواب لكل دائرة انتخابية.

3- يبلغ عدد الناخبين المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين 575 ناخب وناخبة.

4- سوف تتم الدعوة إلى انتخابات الكويت 2020 يوم 26 سبتمبر 2020.

5- موعد نهاية الحملات الانتخابية يوم 26 نوفمبر 2020.

6- موعد انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتي يوم 28 نوفمبر 2020.

7- تبدأ الانتخابات من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساء.