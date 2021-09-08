هذا هو موعد صدور تطبيق سهل الكويت

بواسطة محمود عطا الله
تطبيق سهل الكويت تطبيق سهل الكويت

يشغل تفكير الجميع الآن سؤال هام بخصوص موعد تحميل تطبيق سهل الكويت الجديد للخدمات والمعاملات الحكومية في الدولة، وقد كشفت وزير الأشغال الدكتورة رنا الفارس عن موعد صدور التطبيق المنتظر بصورة رسمية، حيث سيكون تنزيل Sahel APP Kuwait هو مطلب الجميع في الدولة مواطنين ووافدين لإنجاز المعاملات الحكومية من خلاله، وسيكون التطبيق خطوة هامة نحو تعزيز برنامج التحول الرقمي الحكومي في الدولة.

موعد صدور تطبيق سهل الكويت

قالت وزيرة الأشغال الدكتورة رنا الفارس، أن موعد صدور تطبيق سهل الكويت سوف يكون خلال الملتقى الأول للتحول الرقمي، حيث يعقد هذا الملتقى يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 الجاري في مركز جابر الثقافي، وتطبيق سهل سوف تتواجد عليه في البداية 13 جهة حكومية ووزارة ومؤسسة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية وهيئة المعلومات المدنية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

طلب إصدار إذن عمل – تحويل من القطاع الحكومي مادة 17 إلى القطاع الأهلي.. تعرف…

أخبار العالم

طلب طباعة تأشيرة عمل في الكويت أون لاين


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.