هذا هو موعد صدور تطبيق سهل الكويت

يشغل تفكير الجميع الآن سؤال هام بخصوص موعد تحميل تطبيق سهل الكويت الجديد للخدمات والمعاملات الحكومية في الدولة، وقد كشفت وزير الأشغال الدكتورة رنا الفارس عن موعد صدور التطبيق المنتظر بصورة رسمية، حيث سيكون تنزيل Sahel APP Kuwait هو مطلب الجميع في الدولة مواطنين ووافدين لإنجاز المعاملات الحكومية من خلاله، وسيكون التطبيق خطوة هامة نحو تعزيز برنامج التحول الرقمي الحكومي في الدولة.

موعد صدور تطبيق سهل الكويت

قالت وزيرة الأشغال الدكتورة رنا الفارس، أن موعد صدور تطبيق سهل الكويت سوف يكون خلال الملتقى الأول للتحول الرقمي، حيث يعقد هذا الملتقى يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 الجاري في مركز جابر الثقافي، وتطبيق سهل سوف تتواجد عليه في البداية 13 جهة حكومية ووزارة ومؤسسة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية وهيئة المعلومات المدنية.