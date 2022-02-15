هذه خطوات وشروط إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية في مملكة البحرين

أصبحت خدمة إصدار بدل فاقد او تالف للبطاقة الذكية في مملكة البحرين من الخدمات التي تتم بشكل أسرع بعد إتاحة تلك الخدمة على رابطها الخاص ضمن موقع الحكومية الالكترونية www bahrain bh، ويتمكن الأفراد من إصدار بطاقة بدل تالف او فاقد للهوية الوطنية للمواطنين البحرينيين وذلك بشكل إلكتروني عبر البوابة الحكومية الإلكترونية دون الحاجة بالحضور الشخصي إلى مراكز خدمة الهوية وهي خدمة يستفاد منها بالتقديم الالكتروني وتبلغ رسوم الخدمة 4BD، والآن يمكنكم البحث عن الخطوات المتعلقة بإصدار بطاقة بدل فاقد في البحرين حيث ننشر الإجراءات المطلوبة وأهم الشروط والرابط المباشر لخدمات البطاقات.

طريقة إصدار بدل فاقد او تالف للبطاقة الذكية في مملكة البحرين

الإنتقال الى الموقع التالي www.bahrain.bh وهو موقع البوابة الحكومية البحرينية. اكتب بطاقة الهوية في محرك البحث أختر خدمات بطاقة الهوية اضغط على الخدمات الشاملة لبطاقة الهوية حدد نوع الهوية بالرقم الشخصي او رقم الجواز ثم أدخل الرقم الشخصي الخاص بمقدم الطلب أدخل البيانات المطلوبة من العنوان السكني والمؤهل العلمي أرفق صورة شخصية حديثة ملتقطة بخلفية رمادية اضغط على أيقونة إضافة طلب استكمل التعليمات المتعلقة بإكمال بيانات الطلب مروراً بعملية الدفع من قبلك، في هذا الإجراء الأخير، سوف تتمكن من الحصول على إيصال الدفع او استلامه عبر البريد الالكتروني. ويسمح على نفس موقع خدمات البطاقة متابعة الطلب او التعديل عليه والاستفسار عن خدمات الحكومة الالكترونية على الرقم المخصص 80008001 لمركز الاتصال الوطني.

تستغرق عملية إصدار بطاقة بدل تالف ما مدته 3 أيام عمل، وهي خدمة مقدمة للأفراد عبر الحكومة الالكترونية.

شروط إصدار بطاقة بدل تالف أو فاقد

ابحث عن الشروط أدناه الخاصة بإصدار بدل فاقد او تالف للبطاقة الذكية لضمان عملية سلسلة اثناء التقديم.

يشترط سريان صلاحية البطاقة الشخصية أي غير منتهية وقت تقديم الطلب.

جواز سفر غير منتهي

في حالة سفر المنتفع من خدمة إصدار بدل الفاقد للبطاقة يرجى حضور الأب أو الأم نيابة عنه وذلك لتقديم طلب بالحصول على بطاقة بدل فاقد/تالف لبطاقة الهوية.

إذا كان الحضور لإنجاز الخدمة من جانب مخلص عام او احد الأقارب، يلزم إبراز تخويل من جهة مقدم الطلب، على أن يصحب معه جواز سفر الأصلي لصاحب الرقم الشخصي.

موقع الحكومة الالكترونية البحرين

يمكنكم الإنتقال الى الموقع المرفق للوصول المباشر الى خدمات بطاقة الهوية، بالدخول بالمفتاح الالكتروني في موقع الحكومة الالكترونية، إذ يسمح الموقع المذكور وهو بوابة الحكومة الالكترونية من تقديم طلبات إصدار بطاقة هوية جديدة التي تخص البدل فاقد، والاستفادة من نفس الموقع بتتبع حالة الطلب او إجراء تعديل عليه، باستخدام الرقم الشخصي للمستفيد من خدمات البطاقات ثم خيار عرض.