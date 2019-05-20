هذه هي خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2019/1440

بدأن من الساعة الثالثة من عصر اليوم الإثنين 15 رمضان 1440 خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2019 لراغبي الحج من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة، والمرحلة الأولى التي بدأت اليوم، يقوم من خلالها المواطن والمقيم بالحجز المبدئي في رحلات الحج الداخلي النظامية، حيث سيتمكن الراغب في أداء مناسك حج الداخل من اختيار خمسة برامج في المفضلة، هذا وتبدأ عمليات تأكيد الحجز وإتمام التعاقد وهي المرحلة الثانية من يوم 1 ذي القعدة 1440 وتستمر حتى يوم 7 ذي الحجة 1440.

أعلنت وزارة الحج والعمرة رسميا، أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 هو الجهة الوحيدة للمشاركة في حج الداخل للمواطنين والمقيمين، حيث يتم التعاقد مع شركات السياحة الدينية ومؤسسات الحج عبر المسار، وتتم كل إجراءات التعاقد إلكترونيا بالكامل، وشددت الوزارة على الجميع عدم دفع أي مبالغ خارج المسار الإلكتروني، وأن الشركات الموجودة في المسار هي الشركات المرخص لها بتنظيم حملات الحج الداخلي، وأكدت أن الشركات التي تعمل خارج المسار الإلكتروني هي شركات وهمية.

خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

دشنت وزارة الحج والعمرة فيديو على حسابها بموقع اليوتيوب، تشرح من خلاله كيفية التسجيل والحجز في حملات الحج الداخلي، وكيفية اختيار البرنامج المناسب لك، وبداية التسجيل تتم من معرفة رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 وهو هنا وأول الخطوات هي اختيار المدينة ثم اختيار عدد الحجاج، بعدها تختار منشأة الحج والمناسب لك من بين عام أو منخفض التكلفة أو ميسر، كما يتيح لكل البرنامج التعجيل، كما يتيح خدمة شراء الأضاحي، وغيرها الكثير من الخدمات المتميزة لحجاج الداخل.