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هذه هي شروط عمل الكويتي والبدون في مهنة سائق تاكسي (سائق أجرة)

بواسطة محمود عطا الله
شروط عمل الكويتي والبدون سائق أجرة شروط عمل الكويتي والبدون سائق أجرة

أعلنت الإدارة العامة للمرور بدولة الكويت عن شروط عمل الكويتي المتقاعد في مهنة سائق سيارة أجرة جوالة أو سائق سيارة أجرة تحت الطلب في الكويت، كما أعلن قطاع المرور عن شروط مزاولة مهنة سائق الأجرة لغير محددي الجنسية من البدون، وتم وضع تلك الشروط لتنظيم العمل في هذا القطاع بالدولة.

1 شروط عمل الكويتي في مهنة سائق سيارة أجرة
2 شروط عمل البدون سائق سيارة أجرة في الكويت 2020-2021

شروط عمل الكويتي في مهنة سائق سيارة أجرة

  • تقديم شهادة من التأمينات تُفيد بأنه متقاعد وغير موظف.
  • شهادة حسن سير وسلوك من الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
  • شهادة لياقة صحية.
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  • شهادة اجتياز اختبار الجغرافيا الخاص بمناطق محافظات الكويت.
  • تُقدم الطلبات لإدارة التنسيق والمتابعة في الإدارة العامة للمرور.

شروط عمل البدون سائق سيارة أجرة في الكويت 2020-2021

  • شهادة أمنية صالحة لمدة لا تتجازة ستة أشهر.
  • تقديم شهادة حسن سير وسلوك والتي تُصدرها الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
  • شهادة لياقة صحية معتمدة.
  • شهادة اجتياز اختبار الجغرافيا الخاص بمناطق محافظات الكويت.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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