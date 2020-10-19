هذه هي شروط عمل الكويتي والبدون في مهنة سائق تاكسي (سائق أجرة)

أعلنت الإدارة العامة للمرور بدولة الكويت عن شروط عمل الكويتي المتقاعد في مهنة سائق سيارة أجرة جوالة أو سائق سيارة أجرة تحت الطلب في الكويت، كما أعلن قطاع المرور عن شروط مزاولة مهنة سائق الأجرة لغير محددي الجنسية من البدون، وتم وضع تلك الشروط لتنظيم العمل في هذا القطاع بالدولة.
شروط عمل الكويتي في مهنة سائق سيارة أجرة
- تقديم شهادة من التأمينات تُفيد بأنه متقاعد وغير موظف.
- شهادة حسن سير وسلوك من الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
- شهادة لياقة صحية.
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- شهادة اجتياز اختبار الجغرافيا الخاص بمناطق محافظات الكويت.
- تُقدم الطلبات لإدارة التنسيق والمتابعة في الإدارة العامة للمرور.
شروط عمل البدون سائق سيارة أجرة في الكويت 2020-2021
- شهادة أمنية صالحة لمدة لا تتجازة ستة أشهر.
- تقديم شهادة حسن سير وسلوك والتي تُصدرها الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
- شهادة لياقة صحية معتمدة.
- شهادة اجتياز اختبار الجغرافيا الخاص بمناطق محافظات الكويت.