هذه هي قائمة الأسماء الجديدة لعدد من المدن الكويتية

أُعلن في الكويت اليوم، عن تغيير أسماء عدد من المناطق والمدن السكنية في الكويت، وقد أقرت لجنة الخدمات العامة الوزارية الأسماء الجديدة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير الأسماء الجديدة للمدن الكويتية العشرة والتي تم الكشف عنها وإقرارها بصورة رسمية، وتلك المدن والمناطق تابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
الأسماء الجديدة للمدن الكويتية العشرة
- اطلاق اسم سمو الشيخ نواف الأحمد على مدينة جنوب سعد العبدالله
- “الدانة” هو الاسم الجديد لمدينة الخيران.
- تغيير اسم مدينة نواف الأحمد ليكون الاسم الجديد لها هو “البوادي”.
- من المناطق والمدن التي تم تغيير اسمها في الكويت ضاحية خيطان الجنوبي ليكون اسمها “التحرير”.
- تغيير اسم ضاحية شمال غرب الصليبيخات ليكون اسمها “البوم”.
- الاسم الجديد لضاحية شرق تيماء هو “كاظمة”.
- تغيير اسم ضاحية شرق صباح الأحمد ليكون “الخزامي”.
- “المجد” هو الاسم الجديد لضاحية غرب عبدالله المبارك.
- “الليوان” هو اسم المساكن الميسرة الجديد.
- “السور” هو اسم ضاحية جنوب عبدالله المبارك الجديد.
- “النوير” هو الاسم الجديد لضاحية جنوب القيروان.