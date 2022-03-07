هذه هي قائمة الأسماء الجديدة لعدد من المدن الكويتية

أُعلن في الكويت اليوم، عن تغيير أسماء عدد من المناطق والمدن السكنية في الكويت، وقد أقرت لجنة الخدمات العامة الوزارية الأسماء الجديدة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير الأسماء الجديدة للمدن الكويتية العشرة والتي تم الكشف عنها وإقرارها بصورة رسمية، وتلك المدن والمناطق تابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

الأسماء الجديدة للمدن الكويتية العشرة