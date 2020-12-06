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هشام عبد الصمد الصالح عضو مجلس الأمة 2020

بواسطة محمود عطا الله
هشام عبد الصمد الصالح ويكيبيديا عضو مجلس الأمة klma.org

فاز الدكتور هشام عبدالصمد الصالح في انتخابات مجلس الأمة 2020 عن الدائرة الثالثة ليكون عضوًا في البرلمان الكويتي الجديد حتى 2024، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتور شهام عبد الصمد الصالح عضو أمة 2020، والمناصب القيادية التي تولاها، ونرد على كل أسئلة الجميع ومنها الدكتور هشام الصالح من أي قبيلة، يذكر ان الدكتور هشام الصالح قد حقق المركز الرابع في الانتخابات بعدد 3345 صوتًا، فتابعونا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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