هشام عبد الصمد الصالح عضو مجلس الأمة 2020

فاز الدكتور هشام عبدالصمد الصالح في انتخابات مجلس الأمة 2020 عن الدائرة الثالثة ليكون عضوًا في البرلمان الكويتي الجديد حتى 2024، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتور شهام عبد الصمد الصالح عضو أمة 2020، والمناصب القيادية التي تولاها، ونرد على كل أسئلة الجميع ومنها الدكتور هشام الصالح من أي قبيلة، يذكر ان الدكتور هشام الصالح قد حقق المركز الرابع في الانتخابات بعدد 3345 صوتًا، فتابعونا.