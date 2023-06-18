هلال ذي الحجة 1444 السعودية.. نتيجة استطلاع أول أيام الشهر 2023 مساء اليوم الأحد “محدث”

أعلنت المحكمة العليا السعودية عن تحري هلال شهر ذي الحجة 1444 مساء اليوم الأحد 29 من شهر ذي القعدة الموافق 18 من شهر يونيو 2023، وسوف نتابع من خلال هذا التقرير نتيجة استطلاع هلال الفاتح من ذي الحجة بالسعودية 1444/2023، هذا وتتبع العديد من دول العالم الإسلامي السعودية في تحديد غرة هذا الشهر الكريم، لكي يتوافق الجميع في يوم وقفة عرفات، هذا اليوم العظيم الذي يترقبه المسلم من العام للآخر.

أول شهر ذي الحجة 1444 فلكيًا في السعودية

طبقًا للحسابات الفلكية الدقيقة سوف تتم مشاهدة هلال شهر ذي الحجة 1444 – 2023 في سماء المملكة العربية السعودية مساء اليوم الأحد 18 يونيو، ليكون يوم الفاتح من ذي الحجة في السعودية ومعظم دول العالم الإسلامي يوم الاثنين 19 يونيو، عليه يكون يوم وقفة عرفات يوم الثلاثاء 27 يونيو، وأول أيام عيد الأضحى فلكيًا يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

استطلاع هلال ذي الحجة 1444 السعودية

تتواجد البعثات الشرعية الرسمية في عدد من المراصد المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وذلك لتحري هلال ذي الحجة عن طريق المناظير والوسائل المساعدة، يذكر أن السعودية ومعظم دول العالم تعتمد على الرؤية الشرعية في تحديد بدايات الشهور الهجرية، تابعونا مع نتيجة استطلاع الهلال بعد صلاة المغرب اليوم.