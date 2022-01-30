هلال رجب 2022.. تعرف على أول أيام الشهر الكريم في السعودية والكويت وقطر والإمارات 1443

ساعات تفصلنا عن نهاية شهر جمادى الآخرة وبداية وظهور هلال شهر رجب الكريم 2022 الذي يوافق ميلاديًا 1443، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد أول أيام شهر رجب 2022 في السعودية والكويت وقطر والإمارات وفي عدد من الدول العربية فلكيًا، كما نتابع معكم نتيجة استطلاع هلال رجب 1443 في تلك الدول العربية، شهر رجب هو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية، وهو أحد الأشهر الحرم.

موعد أول أيام شهر رجب 2022-1443 فلكيًا

أصبحت الحسابات الفلكية دقيقة جدًا خلال السنوات الماضية، وتقول الحسابات الفلكية الدقيقة، أن عدد أيام شهر جمادى الآخرة 1443 لهذا العام سوف تكون 29 يومًا، وأن هذا الشهر سينتهي بنهاية يوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، ليكون اول أيام شهر رجب 1443 فلكيا في السعودية والكويت وقطر والإمارات هو يوم الأربعاء 2 فبراير 2022 وسوف يكون عدد أيام شهر رجب فلكيا 30 يومًا.

هلال رجب 2022 ومتابعة نتيجة الرؤية الشرعية

على الرغم من التقدم الكبير في علم الفلك، إلا أن كل الدول العربية، تعتمد في تحديد بدايات الشهور الهجرية على استطلاع الهلال بالعين المجردة أو بالوسائل المساعدة مثل المناظير، يوم استطلاع هلال رجب 2022 في الكويت والسعودية وقطر والإمارات سوف يكون مساء الثلاثاء 1 فبراير 2022، فتابعونا مع النتيجة عند ظهورها.