هلال رمضان في الكويت 2023.. نتيجة الرؤية الشرعية

تستطللع دولة الكويت والدول العربية هلال رمضان 2023 الموافق 1444 مساء اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، وقد أعلنت هيئة الرؤية الشرعية، أنها سوف تجتمع مساء اليوم الثلاثاء التماسا لرؤية هلال رمضان، هذا وسوف نتابع معكم نتيجة استطلاع والرؤية الشرعية لهلال رمضان في الكويت 2023، والتي من المرتقب أن تظهر بعد صلاة المغرب بتوقيت مدينة الكويت.

متى يظهر هلال رمضان في الكويت 2023 فلكيًا؟

كما أعلن مركز العجيري العلمي فسوف تتعذر رؤية هلال رمضان في سماء الكويت 2023 فلكيًا مساء اليوم الثلاثاء 21 مارس، ليكون الأربعاء 22 مارس هو المتمم لشهر شعبان 1444، ليكون موعد أول شهر رمضان في الكويت 2023 فلكيًا هو يوم الخميس 23 مارس 2023.

على الرغم من التقدم الكبير في علم الفلك، إلا أن الدول العربية وفي مقدمتها السعودية والكويت، تعتمد على استطلاع وتحري الأهلة في تحديد بدايات الشهور الهجرية.

الخميس 23 مارس 2023 هو أول رمضان 2023 في الكويت.

السعودية تُعلن تعذر رؤية هلال رمضان وان الخميس 23 مارس 2023 هو أول أيام الشهر الكريم.