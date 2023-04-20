هلال عيد الفطر في الكويت 2023.. نتيجة استطلاع أول شهر شوال 1444

نتابع معكم من خلال هذا التقرير كل جديد بخصوص نتيجة تحري هلال عيد الفطر 2023 وغرة شهر شوال في الكويت 1444، حيث تستطلع الجهات الرسمية هلال الشهر الكريم في سماء دولة الكويت مساء اليوم الخميس 29 رمضان الموافق ميلاديًا 20 من شهر أبريل 2023.

أول عيد الفطر 2023 وشهر شوال في الكويت فلكيًا

طبقًا للحسابات الفلكية الدقيقة وحسابات مركز العجيري العلمي سوف تتم مشاهدة هلال عيد الفطر وأول شوال 2023 في سماء الكويت مساء اليوم الخميس، ليكون عدد أيام شهر رمضان فلكيًا في الكويت 29 يومًا (غير كامل العدة)، يذكر أن الحسابات الفلكية كانت دقيقة في تحديد مواقيت الأهلة خلال الشهور الماضية.

– مشاهدة هلال شوال 1444 في السعودية منذ قليل وغدا الجمعة أول أيام عيد الفطر في المملكة.

– نتيجة الرؤية الشرعية هي: ثبوت رؤية الهلال وغدا الجمعة 21 أبريل أول أيام عيد الفطر في الكويت وقطر والإمارات.