هلال محرم 1445.. استطلاع أول السنة الهجرية الجديدة 2023 اليوم في السعودية والكويت والإمارات

تستطلع الدول العربية اليوم الإثنين هلال وغرة السنة الهجرية الجديدة 1445 والتي توافق ميلاديًا عام 2023، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير نتائج التقديرات الفلكية لموعد ظهور هلال شهر المحرم وأول السنة الهجرية الجديدة 1445 في السعودية والكويت والإمارات وقطر وعدد من الدول العربية، كما سنتابع معكم نتيجة استطلاع الهلال عند صلاة المغرب مساء اليوم بتوقيت تلك الدول.

أول محرم 1445 وغرة السنة الهجرية الجديدة

تقول الحسابات الفلكية الدقيقة، أنه سوف تتعذر رؤية هلال محرم 1445 مساء اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 الموافق 29 ذي الحجة 1444، عليه يكون غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي الحجة، ليكون موعد أول محرم 1445 في السعودية والكويت والإمارات وقطر هو يوم الأربعاء 19 يوليو 2023، وشهر المحرم هو واحد من الأشهر الحرم.



استطلاع هلال محرم 1445 مساء اليوم الإثنين

على الرغم من التقدم الكبير في علم الفلك، إلا أن كل الدول العربية تعتمد في تحديد بداية شهر محرم وبدايات كل الشهور الهجرية على الرؤية الشرعية واستطلاع الأهلة عبر العين المجردة أو باستخدام الوسائل المساعدة مثل المناظير، تابعونا مع نتيجة استطلاع الهلال مساء اليوم الإثنين.