هل البعوض ينقل فيروس كورونا .. دراسة جديدة تحسم الجدل

بعد الجدل الذي أثاره موضوع حول هل البعوض ينقل فيروس كورونا المستجد إلى البشر؟، جاءت دراسة إمريكية حديثة أجراها باحثون في جامعة كانساس لتحسم الجدل حول هذا الامر وتؤكد ان البعوض لا ينقل وغير قادر على نشر فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد -19، وشملت الدراسة 3 أنواع من البعوض والتي تعتبر أهم أنواع النواقل الفيروسية للبشر، وجميعها موجود في الصين التي تفشى منها الفيروس وهذه البعوض هي : بعوضة الحمّى الصفراء، وبعوضة النمر الآسيوية، وبعوضة خماسية الخطوط.

هل البعوض ينقل فيروس كورونا

ما هي الأمراض التي ينقلها البعوض للإنسان ؟

هناك أمراض عديدة ينقلها البعوض للبشر ، بل هناك أنواع من البعوض مخصصة لنقل الأمراض المختلفة، وفقًا لما أفاد به استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد في تصريحات صحفية وتشمل الامراض التي ينقلها البعوض:

حمى سندبيس

ينقل البعوض ما يسمى بفيروس سندبيس الذي يسبب حمى سندبيس، وكان أول رصد له في المناطق الإفريقية وثم تمكن العلماء من اكتشافه في البلدان الأوروبية.

الحمى الصفراء

بعد لسعة البعوضة بعدة أيام يبدأ المصاب يعاني من:

الحمى.

الصداع.

التقيؤ.

الدوار.

الإمساك.

ألم شديد ومستمر بالعضلات.

وعدم علاج هذا المرض قد يؤدي إلى التهاب السحايا، أو تدمير الأعضاء الحيوية.

حمى الضنك

حمى الضنك ، مرض مداري تنقله البعوض من جنس الزاعجة، وخصوصًا الزاعجة المصرية، وأعراضه تتراوح بين آلام العضلات والمفاصل، إلى الصداع والحمى، وفي مراحل متطورة من المرض قد تكون مميتة.

مرض زيكا

من أعراض هذا المرض الذي انتشر مؤخرًا بوجه خاص في المناطق المدارية:

الطفح الجلدي.

التهاب الملتحمة.

آلام المفاصل.

الحمى.

يسبب تشوهات خلقية، في حال أصيبت به الحامل.

حمى غرب النيل

خطورة هذا المرض اكثر لدى كبار السن، او الاشخاص الذين لديهم ضعف في جهاز المناعة ، وقد يسبب التهاب السحايا، والتهاب عضلة القلب.

مرض شيكونغونيا

لا يوجد لقاح لهذا المرض ومن أعراضه الحمى، وآلام المفاصل، ومع ذلك لا أضرار دائمة له، حيث بمجرد أن ينتهي ، يصبح المريض في مأمن طوال حياته.

الملاريا

وهو من الأمراض الاستوائية الأكثر شهرة، زيموت بسببه أكثر من مليون شخص سنويًّا.

ليس للأمراض التي يسببها البعوض لقاحات

وأوضح الاستشاري مروان محمد أن الأمراض التي يسببها البعوض لا توجد لقاحات مضادة لمعظمها لذلك من المفيد والضروري اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تمنع من تواجد البعوض أو تكاثره ومن أبرزها عدم تخزين المياه في المنازل بطريقة عشوائية.