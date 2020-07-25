مع دخولنا في الأيام العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة، يشغل تفكير الجميع في دبي وأبوظبي وكل إمارات الدولة سؤال هام وهو “هل تُقام صلاة عيد الأضحى 2020 في الإمارات بالمساجد؟”، وذلك في ظل ما يشهده العالم وليس الإمارات فقط من تطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة الجميع من المواطنين والمقيمين في دبي وأبوظبي وكل مدن الدولة، هذا ويذكر أن شهر ذي الحجة 1441 بدأ في الإمارات والسعودية يوم الأربعاء 22 يوليو 2020 الجاري، بعدما تعذرت رؤية هلال الشهر يوم الإثنين.

هل تُقام صلاة عيد الأضحى 2020 بالإمارات في المساجد؟

أكد مصدر مطلع بالدولة، أن صلاة عيد الأضحى 2020 في الإمارات لن تُقام في المساجد، وسوف تُقام صلاة العيد بالمنازل، وسوف تقوم الدولة ببث تكبيرات العيد عبر الوسائل المرئية والمسموعة، وذلك كما حدث في صلاة عيد الفطر السعيد، هذا وسوف يكون يوم وقفة عرفات في الدولة يوم الخميس الموافق 30 يوليو.

موعد صلاة العيد 2020 الكويت

على أن يكون موعد أول أيام عيد الأضحى بالإمارات يوم الجمعة 31 يوليو 2020، وهو اليوم الذي يشهد صلاة العيد والتي تعبر عن فرحة العيد الحقيقية، هذا ومن المرتقب أن تُعلن الجهات المسؤولة خلال الساعات القليلة القادمة عن موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة.