Take a fresh look at your lifestyle.


هل تُقام صلاة عيد الأضحى 2020 في الإمارات بالمساجد؟

بواسطة محمود عطا الله
صلاة عيد الأضحى الإمارات 2020 صلاة عيد الأضحى الإمارات 2020

مع دخولنا في الأيام العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة، يشغل تفكير الجميع في دبي وأبوظبي وكل إمارات الدولة سؤال هام وهو “هل تُقام صلاة عيد الأضحى 2020 في الإمارات بالمساجد؟”، وذلك في ظل ما يشهده العالم وليس الإمارات فقط من تطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة الجميع من المواطنين والمقيمين في دبي وأبوظبي وكل مدن الدولة، هذا ويذكر أن شهر ذي الحجة 1441 بدأ في الإمارات والسعودية يوم الأربعاء 22 يوليو 2020 الجاري، بعدما تعذرت رؤية هلال الشهر يوم الإثنين.

هل تُقام صلاة عيد الأضحى 2020 بالإمارات في المساجد؟

أكد مصدر مطلع بالدولة، أن صلاة عيد الأضحى 2020 في الإمارات لن تُقام في المساجد، وسوف تُقام صلاة العيد بالمنازل، وسوف تقوم الدولة ببث تكبيرات العيد عبر الوسائل المرئية والمسموعة، وذلك كما حدث في صلاة عيد الفطر السعيد، هذا وسوف يكون يوم وقفة عرفات في الدولة يوم الخميس الموافق 30 يوليو.
موعد صلاة العيد 2020 الكويت
على أن يكون موعد أول أيام عيد الأضحى بالإمارات يوم الجمعة 31 يوليو 2020، وهو اليوم الذي يشهد صلاة العيد والتي تعبر عن فرحة العيد الحقيقية، هذا ومن المرتقب أن تُعلن الجهات المسؤولة خلال الساعات القليلة القادمة عن موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

السفارة السورية في الكويت حجز موعد

أخبار العالم

مصليات عيد الأضحى في الكويت 2020

أخبار العالم

تجديد البطاقة المدنية في الكويت من المعلومات المدنية، الهاتف، المغلف الإلكتروني

أخبار العالم

موعد صلاة العيد في الكويت 2020 وتاريخ وقفة عرفات وأول أيام العيد الكبير

أخبار العالم

تنزيل برنامج هويتي للأندرويد في الكويت لتفعيل البطاقة المدنية الرقمية Kuwait Mobile…

أخبار العالم

خطوات التسجيل في منصة متى المركزية لإدارة المواعيد الحكومية

أخبار العالم

أخبار الحالة الصحية لأمير الكويت.. الشيخ صباح الأحمد يغادر إلى أمريكا

أخبار العالم

خطوات تجديد البطاقة المدنية في الكويت للمواطن وغير الكويتي عبر موقع المغلف الإلكتروني

أخبار العالم

رابط تسجيل طلب عودة أو الالتحاق بدورة إعادة الخدمة قوة الشرطة بوزارة الخارجية…

أخبار العالم

هل البعوض ينقل فيروس كورونا .. دراسة جديدة تحسم الجدل


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.