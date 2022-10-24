هل غدا الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 عطلة في مدارس الكويت؟

أعلنت وزارة التربية في دولة الكويت، عن تعطيل الدراسة ليوم الغد الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 (للطلبة فقط)، وذلك في مدارس التعليم العام والخاص والنوعي ومدارس التعليم الديني، على أن تُستأنف الدراسة من جديد ويعود الطلبة للمدارس يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، ونستعرض من خلال هذا التقرير سبب إجازة مدارس الكويت غدا الثلاثاء، وتوصيات وزارة الصحة.

سبب عطلة مدارس الكويت غدا الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

قالت وزارة التربية، أن سبب عطلة مدارس الكويت غدا الثلاثاء هو الكسوف الجزئي للشمس الذي تتعرض له الدولة، يبدأ الكسوف في الكويت من الساعة 1.20 ظهرًا، وحرصًا من وزارة التربية على مصلحة الطلبة، قررت أن يكون غدًا عطلة في المدارس، هذا وقد أوصت وزارة الصحة بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة قبل ساعتين من بداية الكسوف الجزئي وذلك لحماية العين.

كسوف الشمس في الكويت غدًأ

بخصوص معلومات عن كسوف الشمس الجزئي في الكويت غدًأ الثلاثاء، فيحدث الكسوف، عندما يكون الأرض والقمر والشمس على خط استقامة واحد، ويكون القمر بين الشمس والأرض فيحدث الكسوف، سوف تشاهد الكسوف الكثير من الدول في الخليج والعالم.