هل غدًا الأحد عطلة في البنوك الكويتية؟

حدد اتحاد المصارف الكويتية موقف البنوك بعد إعلان الحكومة الكويتية حالة الحداد في البلاد على وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث أعلنت الكويت الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام لمدة 40 يومًا، وكانت قد أعلنت الإمارات أمس الجمعة عن وفاة الشيخ خليفة عن عمر يناهز 73 عامًا.

هل غدا الأحد عطلة في البنوك الكويتية؟

قال اتحاد المصارف في بيان رسمي، إنه بعد التنسيق مع البنك المركزي، تقرر أن يتم تعطيل عمل البنوك الكويتية لمدة ثلاثة أيام وهي الجمعة والسبت والأحد 13 و 14 و 15 مايو 2022، وعليه يكون غدا الأحد عطلة رسمية في البنوك الكويتية حدادًا على وفاة رئيس الإمارات، على ان يبدأ الدوام من جديد وتستأنف البنوك الكويتية أعمالها يوم الإثنين 16 مايو 2022.



هذا ومن الجدير بالذكر، أن ديوان الخدمة المدنية، قد أعلن عن تعطيل العمل في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، أيام الجمعة والسبت والأحد وهي أيام الحداد الرسمية، على أن يبدأ الدوام أيضًا يوم الإثنين 16 مايو.

وعلى الصعيد الإماراتي، فقد عُقد اليوم مجلس الاتحاد، وقد تم انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسأ جديدًا لدولة الإمارات، ليكون خلفًا للراحل الشيخ خليفة بن زايد.