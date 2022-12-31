هل غدًا الأحد 1 يناير 2023 عطلة في البنوك الكويتية؟

بواسطة محمود عطا الله
البنوك الكويتية عطلة الأحد بمناسبة رأس السنة الميلادية 2023 البنوك الكويتية عطلة الأحد بمناسبة رأس السنة الميلادية 2023

دخلنا في الساعات الأخيرة من العام الميلادي الحالي 2022، ويبدأ بعد قليل الميلادي الجديد 2023، ويشغل تفكير الجميع حاليًا سؤال هام بخصوص البنوك الكويتية وهل ستكون إجازة وعطلة خلال أول أيام السنة الجديدة والذي يوافق الأحد 1 يناير 2023، وهو ما نجيب عنه من خلال هذا التقرير، وبيان اتحاد المصارف الكويتية.

غدًا الأحد 1 يناير 2023 عطلة في البنوك الكويتية

قال اتحاد مصارف الكويت في بيان رسمي له، أنه بمناسبة رأس السنة الميلادية 2023، وبعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي، نود إفادتكم بأن البنوك المحلية في الكويت، سوف تعطل أعمالها يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023، إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية، على أن يستأنف الدوام الرسمي في البنوك يوم الإثنين 2 يناير 2023.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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