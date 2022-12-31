هل غدًا الأحد 1 يناير 2023 عطلة في البنوك الكويتية؟

دخلنا في الساعات الأخيرة من العام الميلادي الحالي 2022، ويبدأ بعد قليل الميلادي الجديد 2023، ويشغل تفكير الجميع حاليًا سؤال هام بخصوص البنوك الكويتية وهل ستكون إجازة وعطلة خلال أول أيام السنة الجديدة والذي يوافق الأحد 1 يناير 2023، وهو ما نجيب عنه من خلال هذا التقرير، وبيان اتحاد المصارف الكويتية.

غدًا الأحد 1 يناير 2023 عطلة في البنوك الكويتية

قال اتحاد مصارف الكويت في بيان رسمي له، أنه بمناسبة رأس السنة الميلادية 2023، وبعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي، نود إفادتكم بأن البنوك المحلية في الكويت، سوف تعطل أعمالها يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023، إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية، على أن يستأنف الدوام الرسمي في البنوك يوم الإثنين 2 يناير 2023.

