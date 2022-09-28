هل غدًا الخميس عطلة في البنوك الكويتية بمناسبة انتخابات مجلس الأمة 2022؟

بواسطة محمود عطا الله
غدا الخميس عطلة في بنوك الكويت بسبب الانتخابات غدا الخميس عطلة في بنوك الكويت بسبب الانتخابات

تُنظم الكويت غدًا الخميس انتخابات مجلس الأمة 2022 في كل مناطق ودوائر الدولة لاختيار أعضاء المجلس الجديد، حيث يشغل تفكير الجميع من المواطنين والمقيمين سؤال هام وهو هل غدًا الخميس 29 سبتمبر 2022 عطلة في البنوك الكويتية بمناسبة عقد انتخابات مجلس الأمة، وقد أجاب اتحاد مصارف الكويت على هذا السؤال منذ فترة.

هل غدًا الخميس عطلة في البنوك الكويتية بمناسبة الانتخابات؟

بالفعل، غدا الخميس 29 سبتمبر 2022 عطلة رسمية في بنوك الكويت بمناسبة عقد الانتخابات، حيث أعلن اتحاد مصارف الكويت في بيان رسمي عن عطلة في البنوك غدًا الخميس، على أن يستأنف الدوام الرسمي من جديد في كل البنوك يوم الأحد 2 أكتوبر 2022.


هذا وتنطلق انتخابات الكويتية صباح الخميس في خمس دوائر، يفوز في تلك الانتخابات 50 نائبًا هم كامل أعضاء مجلس الأمة، بواقع عشرة فائزين في كل دائرة انتخابية بالكويت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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