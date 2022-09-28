هل غدًا الخميس عطلة في البنوك الكويتية بمناسبة انتخابات مجلس الأمة 2022؟

تُنظم الكويت غدًا الخميس انتخابات مجلس الأمة 2022 في كل مناطق ودوائر الدولة لاختيار أعضاء المجلس الجديد، حيث يشغل تفكير الجميع من المواطنين والمقيمين سؤال هام وهو هل غدًا الخميس 29 سبتمبر 2022 عطلة في البنوك الكويتية بمناسبة عقد انتخابات مجلس الأمة، وقد أجاب اتحاد مصارف الكويت على هذا السؤال منذ فترة.

هل غدًا الخميس عطلة في البنوك الكويتية بمناسبة الانتخابات؟

بالفعل، غدا الخميس 29 سبتمبر 2022 عطلة رسمية في بنوك الكويت بمناسبة عقد الانتخابات، حيث أعلن اتحاد مصارف الكويت في بيان رسمي عن عطلة في البنوك غدًا الخميس، على أن يستأنف الدوام الرسمي من جديد في كل البنوك يوم الأحد 2 أكتوبر 2022.

ستعطل البنوك أعمالها يوم انتخاب أعضاء مجلس الأمة، الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022.#انتخابات_مجلس_الأمة_2022 pic.twitter.com/hjDBYvPNnU — اتحاد مصارف الكويت (@KBAOnline) September 5, 2022



هذا وتنطلق انتخابات الكويتية صباح الخميس في خمس دوائر، يفوز في تلك الانتخابات 50 نائبًا هم كامل أعضاء مجلس الأمة، بواقع عشرة فائزين في كل دائرة انتخابية بالكويت.