هل كانت ليلة 21 رمضان 2022-1443 هي ليلة القدر؟

بدأت حاليًا أولى الليالي العظيمة من الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان 1443 الموافق 2022، حيث يتحرى المسلمون ليلة القدر للفوز بنفحة ربانية عظيمة تمثل الفوز العظيم في الدنيا والآخرة، ويقول الخالق العظيم في تلك الليلة “ليلة القدر خير من ألف شهر”، هذا وأفضل دعاء في تلك الليلة كما علمنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام هو قول “اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا”.

علامات ليلة القدر

توجد علامات متزامنة مع ليلة القدر وعلامات لاحقة لها أي تعقبها، العلامات المتزامنة لليلة القدر هي أن السماء خلال تلك الليلة تكون صافية ومضيئة، وعلامات يشعر بها المسلم أثناء صلاة القيام حيث يشعر بانشراح الصدر وطمأنينة القلب، وتكون تلك الليلة هادئة وتسكن فيها الرياح، العلامات اللاحقة وهي علامات قوية وهي ان الشمس تطلع في صباح تلك الليلة بدون شعاع حيث تحجب أجنحة الملائكة المتواجدة في السماء أشعة الشمس.

هل كانت ليلة 21 رمضان 2022 هي ليلة القدر؟

تتنقل ليلة القدر كل عام بين الليالي الوترية (الفردية) من العشر الأواخر من رمضان، وعلى الجميع الاجتهاد خلال كل الليالي العشرة للفوز بثواب ليلة القدر، هذا وسوف نتابع تعليقاتكم وأرائكم حول ليلة 21 رمضان 2022-1443 وهل تحققت العلامات المنتظرة في تلك الليلة.