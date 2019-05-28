نتابع معكم التحري والإجابة عن السؤال الهام هل كانت ليلة 23 رمضان 2019 الموافق 1440 هي ليلة القدر، حيث ننتظر تعليقاتكم بخصوص انطباعاتكم عن تلك الليلة الكريمة والتي نتحرى فيها علامات “ليلة القدر”، تلك الليلة المنتظرة من الجميع في كل أنحاء العالم، حيث نستعرض معكم الآن علامات ليلة القدر وكيف نعرفها، ويقول الله عز وجل في كتابه الحكيم عن تلك الليلة {لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مّنْ أَلْفِ شَهْرٍ}، ومن الأحاديث النبوية الصحيحة عن أفضل الأدعية في ليلة القدر هذا الحديث العظيم: عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: “قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني)

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هي علامات مقارنة وعلامات لاحقة، العلامات المقارنة هي المتزامنة مع ليلة القدر، والعلامات اللاحقة تظهر في صبيحة ليلة القدر، من العلامات المقارنة: أن المؤمن يشعر خلال قيام ليل ليلة القدر بطمأنينة في القلب، ويشعر بانشراح في الصدر، وتكون الرياح ساكنة في تلك الليلة، وتكون ليلة مضيئة، ومن العلامات اللاحقة القوية لليلة القدر “أن الشمس تطلع صبيحة تلك الليلة بلا شعاع”.

هل كانت ليلة 23 رمضان 2019 هي ليلة القدر

الآن ننتظر تعليقاتكم بخصوص رأيكم في تلك الليلة، وهل كانت هي ليلة 23 رمضان 1440 هي ليلة القدر، وهل ثبتت علامات تلك الليلة العظيمة، اللهم تقبل من جميع المؤمنين، وارضى اللهم عنهم.