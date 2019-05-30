نتحرى معكم الآن الإجابة عن السؤال الهام هل كانت ليلة 25 رمضان 2019 هي ليلة القدر ونتابع معكم علامات تلك الليلة في هذه الساعات المباركة، كما ننتظر تعليقاتكم حول ملاحظاتكم عن تلك الليلة الكريمة وهل لاحظ أي منكم أي من علامات ليلة القدر فيها، وليلة القدر يقول عنها الله عز وجل “ليلة القدر خير من ألف شهر”، هذا ويتحرى المسلمون ليلة القدر في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، حيث يقوم الجميع الليل للفوز بفضل تلك الليلة العظيم.

ما هي علامات ليلة القدر

من علامات ليلة القدر أنها تكون ليلة هادئة جميلة ولا تكون باردة ولا حارة، تكون خلالها السماء مضيئة، وتسكن فيها الرياح، ومن العلامات القوية لليلة القدر، أن الشمس تطلع صبيحتها بدون أشعة، حيث تحجب الملائكة بأجسامها وأجنحتها أشعة الشمس، ومن العلامات الهامة، أن المؤمن خلال قيام الليل يشعر بتلك الليلة من خلال طمأنينة في القلب وانشراح في الصدر.

هل كانت ليلة 25 رمضان 2019 هي ليلة القدر

نتابع معكم الآن علامات تلك الليلة الكريمة، ليلة 25 رمضان 1440، وهل هي ليلة القدر أم لا، ونذكركم أن الله جل جلاله ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى صوركم، والقلوب الصافية الصادقة هى من تفوز وتنال ما تتمناه خلال تلك الليلة المرتقبة، هذا ونتمنى أن تشاركونا رأيكم في الليلة وصور للشمس صبيحة ليلة 25 رمضان، اللهم ارضى عنا وأغفر لنا وارحمنا، واجعلنا الوارثين.