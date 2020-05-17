هل كانت ليلة 25 رمضان 2020 هي ليلة القدر 1441 هو السؤال المهم الذي سوف يشغل تفكير الجميع في كل العالم خلال الساعات القادمة، هذا ويعكُف المسلمون حول العالم خلال ليلة 25 رمضان 1441 على القيام والعبادة والصلاة تقربًا إلى الخالق، كما يتحرى الجميع هل تحققت علامات ليلة القدر في تلك الليلة، هذا ونتابع معكم علامات تلك الليلة، كما ننتظر تعليقاتكم وهل كانت ليلتنا الكريمة تلك هي ليلة القدم أم لا؟.

علامات ليلة القدر

نرصد لكم علامات ليلة القدر، وننتظر تعليقاتكم بخصوص السؤال الهام هل كانت ليلة 25 رمضان هي ليلة القدر؟ هذا وتتنقل ليلة القدر من العام إلى الأخر بين الليالي الفردية في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، علامات ليلة القدر منها المتزامنة ومنها اللاحقة، من العلامات المتزامنة مع ليلة القدر أنها تكون ليلة هادئة، ليست حارة ولا باردة، تسكن فيها الريح، تكون السماء مضيئة كأن القمر بدرًا فيها، ومن العلامات اللاحقة لليلة القدر وهي علامة قوية، وهي أن تطلع الشمس صبيحة تلك الليلة بيضاء بلا شعاع.



هل كانت ليلة 25 رمضان 2020 هي ليلة القدر؟

من علامات ليلة القدر، أن المسلم أثناء قيام الليل في تلك الليلة يشعر بها نفسيًا ويحس بالفعل أنها ليلة القدر خلال السجود والركوع وقراءة القرآن، وتلك علامة مميزة يشعر بها المخلصون في العبادة، وفضل ليلة القدر فضل عظيم وكبير، وفيها منحة الفوز بالجنة، وفيها الرزق الوفير، كما أن عبادة ليلة القدر يفوق أجرها ثواب عبادة ألف شهر، ننتظر تعليقاتكم وهل كانت ليلة 25 رمضان 2020 هي ليلة القدر؟.