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هل كانت ليلة 27 رمضان 2019 هي ليلة القدر

كتب محمود عطا اللهفي آخر تحديث
هل كانت ليلة 27 رمضان 2019 هي ليلة القدر

نتحرى معكم الآن ليلة القدر 2019، من خلال تلك الساعات المباركة والكريمة، وننتظر تعليقاتكم وملاحظاتكم عن تلك الليلة الكريمة، وهل كانت ليلة 27 رمضان 2019 هي ليلة القدر 1440، كما ننتظر منكم صور للشمس صبيحة ليلة 27 رمضان، وهي علامة قوية من علامات ليلة القدر، وتلك الليلة هي ليلة الخير الوفير، وليلة النفحات الربانية العظيمة، وفيها يستجاب دعاء من يوفقه الله، ومن يرضى عنه، اللهم وفقنا وأرضى عنا، وأغفر لنا وارحمنا، واجعلنا من المتقين يا أرحم الراحمين.

علامات ليلة القدر

ليلة القدر تنتقل بين الليالي الوترية من العام للآخر، وليس لها موعد ثابت، وليلة 27 رمضان 1440 هي رابع الليالي الوترية، ومن علامات ليلة القدر، أن الشمس تطلع صبيحتها بيضاء دون أشعة، حيث تحجب الملائكة بأجنحتها وأجسامها الرقيقة أشعة الشمس فتظهر بيضاء، ليلة القدر تكون ليلة هادئة جميلة لا حارة ولا باردة، وتكون السماء في تلك الليلة مضيئة، يشعر المؤمن خلال التهجد وقيام الليلة بسكينة وطمأنينة، وتسكن الرياح في تلك الليلة.

هل كانت ليلة 27 رمضان 2019 هي ليلة القدر

الآن سنتابع معكم علامات ليلة القدر، وهل تحققت وظهرت في ليلة 27 رمضان 1440، كما ننتظر تعليقاتكم وملاحظاتكم عن تلك الليلة، وننتظر صور الشمس صبيحة ليلة 27 رمضان، وهل كانت شمس بيضاء بلا أشعة، ويقول الله عز وجل عن ليلة القدر “ليلة القدر خير من ألف شهر” أي إن ثواب عبادة تلك الليلة يساوي أجر وثواب ألف شهر، وألف شهر هنا تعني الدهر كله، ننتظر تعليقاتكم.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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