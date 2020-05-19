هل كانت ليلة 27 رمضان 2020 هي ليلة القدر 1441؟

هل كانت ليلة 27 رمضان 2020 هي ليلة القدر هو السؤال الذي نتابع الإجابة عنه معكم من خلال تحري علامات ليلة القدر في تلك الليلة الكريمة والعظيمة، كما ننتظر تعليقاتكم بخصوص ليلة 27 رمضان 2020 وهل هي ليلة القدر المرتقبة، هذا ويتحرى جميع المسلمين حول العالم علامات الليلة الكريمة، وكعادة الليالي العشرة الأخيرة من شهر رمضان يعكف الجميع على قيام الليل والتسبيح والدعاء، طلبًا للفوز برضى الله عز وجل والدعاء اليوم هو “اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو، فاعفو عنا”.

علامات ليلة القدر

توجد علامات متزامنة تؤكد أن تكون الليلة هي الليلة هي ليلة القدر، كما أنه لليلة القدر علامات لاحقة، فعلينا أن نعرف تلك العلامات جيدًا، حتى نجيب عن السؤال الهام “هل ليلة 27 رمضان 1441 هي ليلة القدر 2020؟”، من علامات ليلة القدر اللاحقة وهي علامة واضحة، أن الشمس تظهر صبيحة تلك الليلة بيضاء بلا شعاع، بينما علامات ليلة القدر المتزامنة أنها ليلة هادئة، لا حارة ولا باردة، تسكن فيها الريح، تكون السماء صافية في تلك الليلة كأن القمر في ليلة البدر.

أحاديث تتحدث أن ليلة القدر هي ليلة 27 رمضان

من الأحاديث النبوية الشريفة عن موعد ليلة القدر، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي “صلى الله عليه وسلم” قال: (تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان)، واختلف العلماء حول تحديد موعد ليلة القدر في الثلث الأخير من رمضان، البعض يقول أنها تتنقل بين الليالي الفردية، بينما يؤكد البعض أنها ليلة 27 رمضان، ومن الأحاديث عن الصحابة بخصوص ذلك:

قول أُبيُّ بنُ كَعبٍ رضِيَ اللهُ عنهُ في لَيلةِ القَدْرِ: «واللهِ، إنِّي لأَعلمُها، وأكثرُ عِلمي هي اللَّيلةُ التي أَمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بقِيامِها، هي ليلةُ سَبعٍ وعِشرينَ».

عن أبي هُرَيرَةَ رضِيَ اللهُ عنهُ قال: تَذاكَرْنا ليلةَ القَدْرِ عند رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ. فقال: «أيُّكم يَذكُرُ حين طلَع القمرُ وهو مِثلُ شِقِّ جَفْنَةٍ؟» رواه مسلم.

هل كانت ليلة 27 رمضان 2020 هي ليلة القدر؟

ليلة القدر لها فضل كبير وعظيم، فالمُسلم يطلب من الخالق في تلك الليلة (العفو)، وفي حال فاز بالعفو فقد رضى الله عنه، وهو أعظم ما يحصل عليه العبد، وهو الطريق المستقيم إلى الجنة، ويُقدر الله خلال ليلة القدر “السلامة”، بينما يُقدر في الليالي الأخرى “السلامة والبلايا”، والأن ننتظر تعليقاتكم وهل كانت ليلة 27 رمضان 2020 هي ليلة القدر؟.