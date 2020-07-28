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هل مسموح بمشاركة النساء في صلاة العيد في الكويت 2020 بالمساجد؟

بواسطة محمود عطا الله
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نقترب من بداية عيد الأضحى المجيد ووقت صلاة العيد في الكويت 2020، حيث يشغل تفكير الكثيرات سؤال هام يدور حول مشاركة النساء في صلاة العيد بالمساجد، وقد أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت جواب هذا السؤال من خلال تعميم رسمي تم توزيعه على كل الإدارات ومساجد الدولة، يذكر أن صلاة عيد الأضحى في الكويت 2020 سوف تقام في المساجد الجامعة بالمناطق النموذجية، وهي المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، كما تقام صلاة العيد في 14 ساحة عامة موزعة على كل محافظات الدولة.

هل تشارك النساء في صلاة العيد الكويت 2020 بالمساجد؟

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن صلاة عيد الأضحى في الكويت 2020 بالمساجد ستكون للرجال فقط، بينما يمكن للنساء المشاركة في صلاة العيد بالساحات، حيث ستكون هناك 14 ساحة لصلاة العيد هذا العام في المناطق المفتوحة بالدولة، وطالبت الوزارة الأئمة والخطباء بالالتزام بمساجدهم خلال صلاة وخطبة العيد، وضرورة إبلاغ الوزارة في حال وجود عذر للتغيب ليتم توفير بديل، يذكر أن وقت صلاة العيد في الكويت 2020 سيكون عند الساعة 5.23 من صباح الجمعة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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